Маша Єфросиніна назвала кумедний спосіб дізнатися, в якій ти формі

Ведуча може похвалитися підтягнутою фігурою і спортивною формою
Відома телеведуча Маша Єфросиніна у свої 40 років може похвалитися квітучим зовнішнім виглядом, стрункою фігурою і відмінною спортивною формою. При цьому знаменитість із задоволенням ділиться своїми секретами краси з підписниками. На цей раз вона запропонувала фанам кумедний спосіб перевірити, чи не пора вам худнути.
На своїй сторінці в Instagram Маша опублікувала фото, на якому вона зображена біля гойдалки на дитячому майданчику. Ведуча одягнена в стильний світло-сірий спортивний костюм і кросівки і задоволено посміхається.
"Знайшла ще один спосіб перевірити в якій ти формі! Просто помісти свої булочки в дитячу гойдалку!" - з гумором прокоментувала Єфросиніна.
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)
Підписники тут же взялися коментувати подібну пропозицію Маші - деякі пропонують свої способи, а інші зізнаються, що пробували влізти в гойдалку і застрягли.
Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)
Нагадаємо, Маша Єфросиніна спокусила "нескінченними" ногами в одному піджаку. Ведуча показала бкстейдж-відео з фотографування для українського випуску ELLE.
Раніше Маша Єфросиніна умилила домашньої ідилією. Телеведуча показала на відео сімейні вихідні з чоловіком і дітьми, які грають разом.
А до цього Маша Єфросиніна зворушила мережу душевним фото з синочком Сашею. Шанувальники ведучої залишили масу теплих і душевних коментарів на адресу мами і хлопчика.