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MARUV в масці з рогами показала свій відвертий "козячий двіж" (фото)

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.06.2019 - 12:02
MARUV в масці з рогами показала свій відвертий "козячий двіж" (фото)
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV приємно шокувала шанувальників черговим сміливим образом

MARUV (Анна Корсун) буквально перевершила себе і очікування шанувальників під час свого недавнього виступу. Так, скандальна українська співачка продемонструвала фанам дійсно екстремально яскравий, несподіваний і зухвалий образ. Більш того, такий же образ показав і танцювальний бенд MARUV, в якому тепер є два хлопця.

Відзначимо, що в Росії 7 червня пройшла щорічна музична премія МУЗ-ТВ, на сцені якої також засвітилася і MARUV. До речі, виступи Корсун в Росії під час війни на сході України, стали однією з причин конфлікту, який виник навколо Нацвідбору на Євробачення 2019. Тоді MARUV відмовилася представляти Україну на міжнародному конкурсі.

Як би там не було, зараз співачка активно гастролює в тому числі і по Росії. А нещодавно на сцені МУЗ-ТВ показала провокаційний образ... з рогами.

На своїй instagram-сторінці співачка опублікувала кілька фото. На одному з них вона позує в оточенні своєї танцювальної команди. Всі дівчата, включаючи і саму Корсун, одягнені в облягаючі боді з синіми вставками, декорованими анімалістичним принтом. Колготки в сіточку, черевики на величезних підборах і платформі – це вже "класика". А ось маски з рогами – це щось нове!

"Козячий двіж" на МУЗ-ТВ", - підписала фото Марув.

MARUV

Скандальна MARUV зі своєю командою на МУЗ-ТВ у Москві (фото: instagram.com/maruvofficial)

Більш того, пост супроводжує ще кілька фото співачки – але вже в іншому образі. На Ані Корсун – прозора міні-сукня в сіточку, боді латексні рукавички і ботфорти, а також перуку з сивого волосся з косичками.

MARUV в масці з рогами показала свій відвертий &quot;козячий двіж&quot; (фото)

MARUV на Муз-ТВ

Провокаційна MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Шанувальники співачки поспішили прокоментувати її нові фото:

  • "Красиві костюми. А то, як зіпсували тобі звукачи і оператори - це окремо мистецтво, під назвою Муз-ТВ"
  • "Аня, ви були соковитою на цій нудній премії"
  • "Які круті фото! Вау"
  • "І чому "кози"? Швидше за все Maruv-Дейенеріс зі своїми драконами"
  • "Просто богиня"
  • "Спідниця – вогонь"
  • "Виступ бул потрясним! Ви - великі молодці!"
  • "Ооооо, вам личить довге волосся"
  • "Був ідеальний виступ! Правда оператор і звукорежисер хер*віі"

MARUV в масці з рогами показала свій відвертий &quot;козячий двіж&quot; (фото)MARUV в масці з рогами показала свій відвертий &quot;козячий двіж&quot; (фото)

Скріншот коментарів: instagram.com/maruvofficial

MARUV в масці з рогами показала свій відвертий &quot;козячий двіж&quot; (фото)MARUV в масці з рогами показала свій відвертий &quot;козячий двіж&quot; (фото)

Скріншот поста: instagram.com/maruvofficial

Нагадаємо, раніше MARUV в "леопардовому" купальнику похвалилася апетитними формами.

А до цього співачка полонила "ногами-хмарочосами". Корсун показала кілька фото з виступу в Миколаєві та Кривому Розі. Як зазвичай, MARUV змінила кілька образів - один сміливіше іншого.

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