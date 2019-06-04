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По маминым стопам: дочь Оли Поляковой впервые спела на концерте


Девочка призналась, что всего полгода занимается вокалом

Старшая дочь знаменитой певицы Оли Поляковой 14-летняя Маша уже является весьма популярный блогером - у нее более 100 тысяч подписчиков в Instagram. Девочка еще точно не решила, чем хочет заниматься в будущем, поэтому пробует себя в разных областях. В том числе и в мамином "царстве" - она уже какое-то время занимается с педагогом по вокалу и пришла пора продемонстрировать успехи.

Маша впервые спела на сцене в рамках концерта Comedy Kids. Видео своего выступления она поделилась в Instagram. Для дебюта девочка выбрала не самую простую песню Рианны "Diamonds". Она вышла на сцену в стильном темно-синем комбинезоне, расписанном иероглифами, и белых кроссовках. Стоит отметить, что Полякова-младшая держалась на сцене весьма уверенно и раскованно.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

"Ну вот и видео с концерта, я занимаюсь немного больше полугода и уже показываю успехи, а все благодаря моему прекрасному учителю, спасибо вам большое, а у вас есть хобби, и сколько вы этим занимаетесь?" - написала Маша.

Видео: Маша Полякова выступила на концерте (instagram.com/mashapolyakova)

Большинство подписчиков принялись хвалить начинающую певицу, отмечая ее красивый голос и призывая продолжать учиться и совершенствовать мастерство. Однако есть и немало негативных комментариев - некоторые пользователи сети считают, что спела она не очень хорошо и выбрала неподходящую песню. К слову, звездная мама Маши активно защищает ее, довольно резко отвечая всем критикам.

  • "Як для пів року просто чудово, ти велика молодчинка. Не звертай уваги на негативні коментарі, адже вони тільки заздрять"
  • "Класс! Очень круто!"
  • "Машаа, это прекрасно!! Умничка! Удачи тебе!"
  • "УМНИЧКА продолжай и никого не слушай"
  • "Умничка, солнышко, какая молодец"
  • "Если честно, то слабенько. В нотки пару-тройку раз не попала, а песня вообще хрень. Но...есть и хорошее. На сцене не скомкалась, не стеснялась! Остальное всё будет со временем. Трудись и всё получиться. Удачи"
  • "Ти дуже гарно співаєш"
  • "Який прекрасний голос"
  • "Выступила, выложила видео - будь готова к критике;) вопрос: зачем песня, до качественного исполнения которой предстоит еще много и упорно трудиться? Не лучше ли было выступить с песней, которая раскрыла бы твои достижения, а не ярко доказывала "всего полгода занятий"?"
  • "Машуня, ты молодчина. Мама и бабушка подскажут всегда, а стиль с годами отточится, голос разпоется, оставайся собой и радуйся каждому дню, этот период самый незабываемый и яркий, это - молодость))))"
  • "Голос есть 100%. Но песня не подходит("
  • "Машка, песня слишком сложная для твоего голоса.. А ВОБЩЕ умничка, занимайся дальше и все у тебя получится"
  • "Умничка. А мне как-то даже приятно, что мама Олязаступается в коментах за дочь!"
  • "Девочка конечно молодец, старательная! Но пение ужасное!"
  • "Очень красиво"

Напомним, Оля Полякова растрогала сеть фото дочерей-красавиц.

Ранее дочь Оли Поляковой Маша в трендовом образе показала длинные ноги.

К слову, Маша Полякова поделилась радостным известием о пополнении в семье. В доме Оли Поляковой появился забавный щенок Помаранского шпица, которого назвали Тиной.

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