По стопах матері: дочка Олі Полякової вперше заспівала на концерті

Старша дочка знаменитої співачки Олі Полякової 14-річна Маша вже є дуже популярним блогером - у неї більше 100 тисяч підписників в Instagram. Дівчинка ще точно не вирішила, чим хоче займатися в майбутньому, тому пробує себе у різних областях. У тому числі і в маминому "царстві" - вона вже якийсь час займається з педагогом з вокалу і прийшла пора продемонструвати успіхи.

Маша вперше заспівала на сцені у рамках концерту Comedy Kids. Відео свого виступу вона поділилася в Instagram. Для дебюту дівчинка вибрала не найпростішу пісню Ріанни "Diamonds". Вона вийшла на сцену в стильному темно-синьому комбінезоні, розписаному ієрогліфами, і білих кросівках. Варто відзначити, що Полякова-молодша трималася на сцені досить впевнено і розкуто.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

"Ну ось і відео з концерту, я займаюся трохи більше півроку і вже показую успіхи, а все завдяки моєму чудовому вчителю, спасибі вам велике, а у вас є хобі, і скільки ви цим займаєтеся?" - написала Маша.

Відео: Маша Полякова виступила на концерті (instagram.com/mashapolyakova)

Більшість підписників почали хвалити починаючу співачку, відзначаючи її гарний голос і закликаючи продовжувати вчитися і вдосконалювати майстерність. Однак є й чимало негативних коментарів - деякі користувачі мережі вважають, що заспівала вона не дуже добре і вибрала невідповідну пісню. До речі, зіркова мама Маші активно захищає її, досить різко відповідаючи всім критикам.

"Як для пів року просто чудово, ти велика молодчинка. Не звертай уваги на негативні коментарі, адже вони тільки заздрять"

"Клас! Дуже круто!"

"Машаа, це чудово!! Умничка! Удачі тобі!"

"УМНИЧКА продовжуй і нікого не слухай"

"Розумничка, сонечко, яка молодець"

"Якщо чесно, то слабенько. У нотки пару-трійку раз не потрапила, а пісня взагалі хрень. Але є і хороше.... На сцені не зім'явся, не соромилася! Решта все буде з часом. Працюй і все вийде. Удачі"

"Ти дуже гарно співаєш"

"Який прекрасний голос"

"Виступила, виклала відео - будь готова до критики;) питання: навіщо пісня, до якісного виконання якої належить ще багато і наполегливо працювати? Чи Не краще було виступити з піснею, яка розкрила б твої досягнення, а не яскраво доводила "всього півроку занять"?"

"Машуня, ти молодчина. Мама і бабуся завжди підкажуть, а стиль з роками отточится, голос разпоется, залишайся собою і радій кожному дню, цей період самий незабутній і яскравий, це - молодість))))"

"Голос є 100%. Але пісня не підходить("

"Машка, пісня занадто складна для твого голосу.. А ВЗАГАЛІ розумничка, займайся далі і все у тебе вийде"

"Умничка. А мені якось навіть приємно, що мама Олязаступается в коментах за дочку!"

"Дівчинка звичайно молодець, старанна! Але спів жахливе!"

"Дуже гарно"

Нагадаємо, Оля Полякова зворушила мережу фото дочок-красунь.

Раніше дочка Олі Полякової Маша в трендовому образі показала довгі ноги.

До речі, Маша Полякова поділилася радісною звісткою про поповнення в сім'ї. В будинку Олі Полякової з'явилося кумедне цуценя Помаранского шпіца, якого назвали Тіною.