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По стопах матері: дочка Олі Полякової вперше заспівала на концерті


Дівчинка зізналася, що всього півроку займається вокалом

Старша дочка знаменитої співачки Олі Полякової 14-річна Маша вже є дуже популярним блогером - у неї більше 100 тисяч підписників в Instagram. Дівчинка ще точно не вирішила, чим хоче займатися в майбутньому, тому пробує себе у різних областях. У тому числі і в маминому "царстві" - вона вже якийсь час займається з педагогом з вокалу і прийшла пора продемонструвати успіхи.

Маша вперше заспівала на сцені у рамках концерту Comedy Kids. Відео свого виступу вона поділилася в Instagram. Для дебюту дівчинка вибрала не найпростішу пісню Ріанни "Diamonds". Вона вийшла на сцену в стильному темно-синьому комбінезоні, розписаному ієрогліфами, і білих кросівках. Варто відзначити, що Полякова-молодша трималася на сцені досить впевнено і розкуто.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

"Ну ось і відео з концерту, я займаюся трохи більше півроку і вже показую успіхи, а все завдяки моєму чудовому вчителю, спасибі вам велике, а у вас є хобі, і скільки ви цим займаєтеся?" - написала Маша.

Відео: Маша Полякова виступила на концерті (instagram.com/mashapolyakova)

Більшість підписників почали хвалити починаючу співачку, відзначаючи її гарний голос і закликаючи продовжувати вчитися і вдосконалювати майстерність. Однак є й чимало негативних коментарів - деякі користувачі мережі вважають, що заспівала вона не дуже добре і вибрала невідповідну пісню. До речі, зіркова мама Маші активно захищає її, досить різко відповідаючи всім критикам.

  • "Як для пів року просто чудово, ти велика молодчинка. Не звертай уваги на негативні коментарі, адже вони тільки заздрять"
  • "Клас! Дуже круто!"
  • "Машаа, це чудово!! Умничка! Удачі тобі!"
  • "УМНИЧКА продовжуй і нікого не слухай"
  • "Розумничка, сонечко, яка молодець"
  • "Якщо чесно, то слабенько. У нотки пару-трійку раз не потрапила, а пісня взагалі хрень. Але є і хороше.... На сцені не зім'явся, не соромилася! Решта все буде з часом. Працюй і все вийде. Удачі"
  • "Ти дуже гарно співаєш"
  • "Який прекрасний голос"
  • "Виступила, виклала відео - будь готова до критики;) питання: навіщо пісня, до якісного виконання якої належить ще багато і наполегливо працювати? Чи Не краще було виступити з піснею, яка розкрила б твої досягнення, а не яскраво доводила "всього півроку занять"?"
  • "Машуня, ти молодчина. Мама і бабуся завжди підкажуть, а стиль з роками отточится, голос разпоется, залишайся собою і радій кожному дню, цей період самий незабутній і яскравий, це - молодість))))"
  • "Голос є 100%. Але пісня не підходить("
  • "Машка, пісня занадто складна для твого голосу.. А ВЗАГАЛІ розумничка, займайся далі і все у тебе вийде"
  • "Умничка. А мені якось навіть приємно, що мама Олязаступается в коментах за дочку!"
  • "Дівчинка звичайно молодець, старанна! Але спів жахливе!"
  • "Дуже гарно"

Нагадаємо, Оля Полякова зворушила мережу фото дочок-красунь.

Раніше дочка Олі Полякової Маша в трендовому образі показала довгі ноги.

До речі, Маша Полякова поділилася радісною звісткою про поповнення в сім'ї. В будинку Олі Полякової з'явилося кумедне цуценя Помаранского шпіца, якого назвали Тіною.

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