Мамины принцессы: Лилия Ребрик очаровала стильным family look с дочерьми

Звездная мама и ее малышки позировали в одинаковых нарядах - желтых кожаных юбках и белых футболках. Под низ Лилия надела полупрозрачную белую юбку-плиссе, а Диана и Полина белые колготки.

Так как погода пока не радует украинцев теплом, на некоторых кадрах на девочках были желтые курточки.

Ребрик сопроводила фото трогательным признанием и посвящением своим детям.

"Діти - це суцільна любов, це суцільна ніжність, турбота. Звісно, діти - це і недоспані ночі, і сльози, і тривоги, і інколи навіть зіпсовані нерви (а буває, що й не "інколи"), але всі ці негаразди - це пшик у порівнянні з тим, що нам дарують наші діти. Вони вчать нас любити, вони вчать нас тонше відчувати світ і ширше його бачити, глибше розуміти себе самих, вони тренують нашу витримку і терпіння, діти - це сто тисяч "чому?" і "а як?", це - наше продовження, втілення найкращих наших рис і справжня краса", - душевно написала ведущая.

Она призвала всех любить своих детей и делать их счастливыми.

"Що лишається нам, дорослим? Любити їх, плекати їх, захищати і робити щасливими! Моя Діана якось сказала - я щаслива, бо народилася у щасливій родині! І мені так хочеться, щоб і вона, і Поля пронесли це відчуття крізь усе життя!" - поделилась актриса.

Лилия Ребрик и ее дочери примерили стильный family look (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Подписчики не оставили очаровательную троицу без восхищенных комментариев.