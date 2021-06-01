Мамині принцеси: Лілія Ребрик зачарувала стильним family look з дочками

Зіркова мама і її малятка позували в однакових нарядах - жовтих шкіряних спідницях і білих футболках. Під низ Лілія одягла напівпрозору білу спідницю-плісе, а Діана і Поліна білі колготки.

Так як погода поки не радує українців теплом, на деяких кадрах на дівчатках були жовті курточки.

Ребрик супроводила фото зворушливим зізнанням і присвятою своїм дітям.

"Діти - це суцільна любов, це суцільна ніжність, турбота. Звісно, діти - це і недоспані ночі, і сльози, і тривоги, і інколи навіть зіпсовані нерви (а буває, що й не "інколи"), але всі ці негаразди - це пшик у порівнянні з тим, що нам дарують наші діти. Вони вчать нас любити, вони вчать нас тонше відчувати світ і ширше його бачити, глибше розуміти себе самих, вони тренують нашу витримку і терпіння, діти - це сто тисяч "чому?" і "а як?", це - наше продовження, втілення найкращих наших рис і справжня краса", - душевно написала ведуча.

Вона закликала всіх любити своїх дітей і робити їх щасливими.

"Що лишається нам, дорослим? Любити їх, плекати їх, захищати і робити щасливими! Моя Діана якось сказала - я щаслива, бо народилася у щасливій родині! І мені так хочеться, щоб і вона, і Поля пронесли це відчуття крізь усе життя!" - поділилася актриса.

Лілія Ребрик і її дочки приміряли стильний family look (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Підписники не залишили чарівну трійцю без захоплених коментарів.