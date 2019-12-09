Мамины модницы: Ким Кардашьян умилила сеть фото дочек в стильных нарядах

Ким Кардашьян с дочками (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда растрогала поклонников новыми кадрами с детьми

Ким Кардашьян обожает своих детей и старается выложить в сеть буквально каждый их шаг. Так, все поклонники звезды уже знают, что 6-летняя Норт – самая настоящая фешиониста, которая умеет одеваться не хуже звездной мамы. 4-летний Сейнт обладает бунтарским характером и вообще "весь в папу". Малышка Чикаго, которой 15-го января исполнится всего 2 года, уже покорила сеть своим очарованием. Не меньше шума на странице Ким наделал и Псалм, который появился на свет 10 мая этого года – ребенок невероятно обаятельный и обожает позировать родным и вместе с ними.

Ким с Норт (фото: instagram.com/kimkardashian)

В эти выходные Ким решила сделать новую порцию "мимимишных" фото для своих фолловеров. Начала она с трогательной подборки, где позируют Норт и Псалм. Малыш, одетый в серый комбинезон, лежит на подушках, а старшая сестра прилегла рядом, обнимая его и тиская. "Невозможно придумать ничего слаще, чем это", – написала Кардашьян под снимками.

Норт и Псалм (фото: instagram.com/kimkardashian)

Но после сама же опровергла свои слова, показав не менее забавные кадры. Главные звезды здесь – дочери популярной мамы. Норт и Чикаго одеты в одинаковые костюмы: короткие джинсовые шорты, топы (золотистый у старшей сестры и серый – у младшей), массивные кроссовки с узором, а завершают образ прически-"рожки" и обручи с огромными ушками.

"В этот раз Норт одела Чи в соответствующий наряд", – написала 39-летняя звезда под фото, заставив поклонников просто взорвать страницу Ким восторгами. "Невероятно", "обожаю", "какие хорошенькие", "Норт такая красивая!"… К слову, девочка в своем образе не забыла использовать также косметику. Она подвела глаза, прорисовав небольшие стрелки.

Девочки растут стильными (фото: instagram.com/kimkardashian)

Завершила подборку постов о детях Ким еще одним милым фото. В этот раз она позирует вместе с младшей дочерью. Чикаго одета в широкие теплые брюки, джинсовую куртку и крупные серые кроссовки. А Ким – светло-коричневую дубленку, серебристые брюки и белые кроссовки необычной формы. "Чикаго в Токио", – оставила она забавную подпись.