Мамино счастье: Тина Кароль умилила ласковым селфи с 11-летним сыном Веней

Тина Кароль, как и остальные украинские селебритис, также ушла на вынужденный карантин из-за распространения в Украине коронавируса. Однако украинская певица не могла насладиться домашним спокойствием без сына. Как известно, 11-летний Вениамин Огир учится в одной из частных школ Лондона. Звездная мама часто наведывается к сыну в процессе учебы и перерыва между насыщенными съемками и концертами. На этот раз Кароль улетела в Лондон, чтобы забрать сына на карантин в Киев. Несмотря на все сложности, счастливая мама с ребенком уже в Украине. Певица поспешила сделать милое селфи с сыночком.

К слову, ранее Тина появилась в прямом эфире программы “Сніданок з 1+1”. Гостем студии также был шоумен Даниэль Салем. Дело в том, что Даниэль стал главным актером нового сериала “Доктор Вера” на “1+1”. А вот песня Тины Кароль “Иди на жизнь” — саундтреком к сериалу “Доктор Вера”. Исполнительница не только поговорила о новом сериале и своей песне, но также не смогла обойти тему карантина.

По словам Кароль, ей пришлось подбирать слова, чтобы не напугать сына. Певица рассказала ему о ситуации в связи с коронавирусом, а также предупредила, что заберет его домой. Но и забрать ребенка также было проблематично из-за череды отмен рейсов и закрытия границ.

“Для меня это был настоящий челлендж: закрывают небо, а ребенок должен вернуться домой. Во время карантина нам с ним есть чем заняться, он хорошо знает английский, французский, немного меня подучит, а я его подтяну по музыке”, — рассказала Тина.

Тина Кароль и Даниэль Салем рассказали, как их объединил сериал "Доктор Вера"

Также Кароль подчеркнула, что распространение опасной болезни, безусловно, накладывает ограничение на творческую деятельность украинских звезд. И дело не только в отмене концертов. К примеру, Тина отметила, что даже на звукозаписывающей студии нужно быть острожной — не пользоваться чужими микрофонами. Тина по возможности старается пользоваться своим. Также ограничились контакт с другими людьми. Певица — очень открытый человек. Она привыкла обнимать людей при встрече. Отныне этого делать нельзя. Также Кароль рассказала, что большинство новых идей приходит именно во время таких теплых дружеских встреч с командой, тесного общение… Но, похоже, и этим придется пожертвовать на время.

“Сейчас контакты с людьми значительно ограничились. Мы живем в новой реальности, никогда с этим не сталкивались ранее и сегодня нужно принять этот вызов, найти в себе силы, спокойствие и равновесие. Важно заботиться о своем здоровье и заботиться друг о друге”, — комментирует Тина.

Тина Кароль с сыном Веней (фото: instagram.com/tina_karol)

На своей instagram-страничке в разделе сториз Тина опубликовала домашнее селфи с Веней (как она ласково называет сына).

“Час побути вдома з най-най!” — подписала она снимок, на котором ласково целует сына в висок.

При этом на Тине — ни капли макияжа. Зато видна защитная маска, в которой певица теперь часто фотографируется.

“Оберігайте себе та інших. Бути готовим означає спокій! Здоров’я нам. Бережіть близьких та себе”, — писала как-то Кароль.

Поклонники исполнительницы на ее фан-страничке поспешили прокомментировать ее фото с Вениамином.

“Как же сын похож на маму. Счастья вам”

“Мамине щастя!”

“Очень красивые”

“Самое прекрасное”

“Взрослый парень, счастья вам”

“Дуже схожий на тата”

“Сынок — папуля копия”

Скриншот комменариев: instagram.com/tinakarol_fantina