Мамине щастя: Тіна Кароль умилила ласкавим селфі з 11-річним сином Венею

Тіна Кароль, як і інші українські селебрітіс, також пішла на вимушений карантин через поширення в Україні коронавіруса. Однак українська співачка не могла насолодитися домашнім спокоєм без сина. Як відомо, 11-річний Веніамін Огір навчається в одній із приватних шкіл Лондона. Зіркова мама часто навідується до сина в процесі навчання і перерви між насиченими зйомками і концертами. На цей раз Кароль полетів в Лондон, щоб забрати сина на карантин у Київ. Незважаючи на всі складнощі, щаслива мама з дитиною вже в Україні. Співачка поспішила зробити миле селфі з синочком.

До речі, раніше Тіна з'явилася в прямому ефірі програми "Сніданок з 1+1". Гостем студії був шоумен Даніель Салем. Справа в тому, що Даніель став головним актором нового серіалу "Доктор Віра" на "1+1". А ось пісня Тіни Кароль "Іди на життя" — саундтреком до серіалу "Доктор Віра". Виконавиця не тільки поговорила про новий серіал і свою пісню, але також не змогла обійти тему карантину.

За словами Кароль, їй довелося підбирати слова, щоб не налякати сина. Співачка розповіла йому про ситуацію у зв'язку з коронавірусом, а також попередила, що забере його додому. Але і забрати дитину також було проблематично через низку скасувань рейсів і закриття кордонів.

“Для мене це був справжній челлендж: закривають небо, а дитина повинна повернутися додому. Під час карантину нам є чим зайнятися, він добре знає англійську, французьку, трохи мене підучить, а я його підтягну по музиці", — розповіла Тіна.

Тіна Кароль і Даніель Салем розповіли, як їх об'єднав серіал "Доктор Віра"

Також Кароль підкреслила, що поширення небезпечної хвороби, безумовно, накладає обмеження на творчу діяльність українських зірок. І справа не тільки в скасуванні концертів. Наприклад, Тіна зазначила, що навіть на звукозаписній студії треба бути обережною — не користуватися чужими мікрофонами. Тіна по можливості намагається користуватися своїм. Також обмежилися контакт з іншими людьми. Співачка — дуже відкрита людина. Вона звикла обіймати людей при зустрічі. Відтепер цього робити не можна. Також Кароль розповіла, що більшість нових ідей приходить саме під час таких теплих дружніх зустрічей з командою, тісного спілкування... Але, схоже, і цим доведеться пожертвувати на час.

“Зараз контакти з людьми значно обмежилися. Ми живемо у новій реальності, ніколи з цим не стикалися раніше і сьогодні потрібно прийняти цей виклик, знайти в собі сили, спокій і рівновагу. Важливо піклуватися про своє здоров'я і піклуватися один про одного", — коментує Тіна.

Тіна Кароль з сином Венею (фото: instagram.com/tina_karol)

На своїй instagram-сторінці в розділі сторіз Тіна опублікувала домашнє селфі з Венею (як вона ласкаво називає сина).

"Час побути вдома з най-най!" — підписала вона знімок, на якому лагідно цілує сина в скроню.

При цьому на Тіні — ні краплі макіяжу. Зате видно захисну маску, в якій співачка тепер часто фотографується.

“Оберігайте себе та інших. Бути готовим означає спокій! Здоров’я нам. Бережіть близьких та себе", — писала якось Кароль.

Шанувальники співачки на її фан-сторінці поспішили прокоментувати її фото з Веніаміном.

“Як же син схожий на маму. Щастя вам"

"Мамине щастя!"

"Дуже гарні"

"найпрекрасніше"

"Дорослий хлопець, щастя вам"

"Дуже схожий на тата"

"Синок — татусина копія"

Скріншот коментарів: instagram.com/tinakarol_fantina