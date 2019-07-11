Слишком милый! Ким Кардашьян показала новое фото 2-месячного сына

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Младший сын Ким Кардашьян покоряет сеть

Ким Кардашьян в мае этого года стала мамой в 4-й раз. Сына, которого назвали необычным именем Псалм, она буквально сразу же показала 143-миллионной армии фанатов. Ребенок, впрочем, как и все дети знаменитости, соединил в себе лучшие черты обоих звездных родителей. Но все же больше похож на Канье. Улыбчивый, харизматичный и невероятно милый, он каждый раз вызывает бурю эмоций у фолловеров. Несколько часов назад Ким показала новое фото малыша.

Новое фото малыша Псалма облетело сеть (фото: instagram.com/kimkardashian)

На днях Псалму исполнилось 2 месяца. И Ким не удержалась, чтобы в очередной раз не продемонстрировать его миру. "Я хотела сказать, что мой малыш такой милый!!!", – написала знаменитая теледива. Псалм лежит в своей кроватке в сером трикотажном костюме, гладя в камеру и широко улыбаясь. Яркая внешность и дружелюбный характер ребенка уже сделали его настоящей звездой. Поклонники буквально не могут подобрать слов, чтобы описать свои восторги от такой милой картины.

Малыш всегда вызывает бурную реакцию подписчиков Ким (фото: instagram.com/kimkardashian)

Еще одна гордость 38-летней звзеды – супруг, который на днях украсил обложку Forbes. 42-летний музыкант заработал миллиард долларов на своем бизнесе. Такой доход принесло ему сотрудничество с обувным гигантом – немецкой маркой adidas. Специально разработанная рэпером линия Kanye West x adidas Yeezy имела оглушительный успех.

Канье – еще одна гордость Ким (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Канье на обложке Forbes! Так невероятно горжусь своим мужем! Каждый день я наблюдаю, как усердно он работает и сколько своего сердца и души он вкладывает в свой бизнес, каждую идею и продукт, которые он создает. Для любого, кто работает с Канье или близок к нему, неудивительно, что он смог превратить миллионы долларов долга в миллиардную империю всего за 4 года – 100% на своих условиях, владея 100% своего бизнеса. Он вдохновляет меня каждый день, и я так счастлива, что он наконец получает признание, которого он заслуживает", – не смогла молчать восхищенная мужем Ким в своем последнем посте.

Ким и Канье с детьми (фото: instagram.com/kimkardashian)

Сама она также стремится преуспеть во всех своих проектах. Только за последние несколько недель популярная во всем мире знаменитость представила линию нижнего белья, серию средств по уходу за телом, коллекцию косметики и солнцезащитных очков. Браво, Ким!