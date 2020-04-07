Мамина радость: Анна Курникова умилила сеть редким фото с 2-месячной дочерью

Анна Курникова в последнее время не так часто показывает свою личную жизнь. Раньше на ее Instagram-страничке можно было увидеть фото из обычной жизни, с детьми, во время занятий спортом… А с появлением на свет младшей дочери Маши она прекратила вести ее. И вот – долгожданное обновление от известной теннисистки и возлюбленной Энрике Иглесиаса.

Анна с Машей (фото: instagram.com/annakournikova)

38-летняя Анна показала трогательное фото, на котором позирует с младшей дочерью. Счастливая мамочка держит малышку на руках. На Маше надет полосатый передничек, по всей видимости, съемка проходила дома на кухне – в процессе кормления ребенка. В сети снимок вызвал бурный восторг – фолловеры буквально засыпали Анну сердечками и приятными словами.

Нужно отметить, фото также продемонстрировало, что Курникова уже спустя пару месяцев после родов вернулась в прекрасную форму. Она надела спортивный топ с открытой спиной, который подчеркнул спортивное ее подтянутое тело и накачанные руки. Волосы она собрала в высокий хвост – свою любимую прическу, а завершила образ легким макияжем с небольшими стрелками.

Счастливый папа с малышкой (фото: instagram.com/enriqueiglesias)

Напомним, накануне Энрике Иглесиас «взорвал» сеть трогательным видео с малышкой. Он продемонстрировал, как танцует с девочкой на руках. Ребенок абсолютно не боится камеры и ведет себя спокойно и уверенно. Явно подрастает будущая звезда!

Анне удалось виртуозно скрыть свою последнюю беременность (фото: instagram.com/annakournikova)

Также Энрике ранее порадовал роликом, где играет с 2-летним сыном Николасом. Таким образом, он призвал всех больше веселиться и проявлять любовь к своим домашним, а не унывать. Сами они во время карантина стараются по минимуму контактировать с окружающими. Энрике, который более активен в сети, часто показывает фрагменты жизни из загородного дома. Судя по всему, им с Анной и детьми есть чем заняться.

Напомним, в семье Иглесиаса и Курниковой подрастает трое детей. Близнецов Николаса и Люси Анна родила 2 года назад. А в конце прошлого года скрытная супруга знаменитого испанского певца «попалась» папарацци на третьей беременности. В конце января на свет появилась Маша. Об этом событии сами звездные родители сообщили с помощью своих страниц в Instagram.