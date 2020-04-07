Мамина радість: Анна Курнікова розчулила мережу рідкісним фото з 2-місячною дочкою

Ганна Курнікова останнім часом не так часто показує своє особисте життя. Раніше на її Instagram-сторінці можна було побачити фото зі звичайного життя, з дітьми, під час занять спортом... А з появою на світ молодшої дочки Маші вона припинила вести її. І ось – довгоочікуване оновлення від відомої тенісистки і коханої Енріке Іглесіаса.

Анна з Машею (фото: instagram.com/annakournikova)

38-річна Анна показала зворушливе фото, на якому позує з молодшою дочкою. Щаслива матуся тримає дитину на руках. На Маші одягнутий смугастий фартушок, скоріше за все, зйомка проходила вдома на кухні – у процесі годування дитини. У мережі знімок викликав бурхливе захоплення – фолловери буквально засипали Анну сердечками і приємними словами.

Треба зазначити, фото також продемонструвало, що Курнікова вже через пару місяців після пологів повернулася в прекрасну форму. Вона одягла спортивний топ з відкритою спиною, який підкреслив спортивне її підтягнуте тіло і накачані руки. Волосся вона зібрала у високий хвіст – свою улюблену зачіску, а завершила образ легким макіяжем з невеликими стрілками.

Щасливий тато з донечкою (фото: instagram.com/enriqueiglesias)

Нагадаємо, напередодні Енріке Іглесіас «підірвав» мережу зворушливим відео з малятком. Він продемонстрував, як танцює з дівчинкою на руках. Дитина абсолютно не боїться камери і веде себе спокійно і впевнено. Явно підростає майбутня зірка!

Ганні вдалося віртуозно приховати свою останню вагітність (фото: instagram.com/annakournikova)

Також Енріке раніше порадував роликом, де грає з 2-річним сином Ніколасом. Таким чином, він закликав всіх більше веселитися і виявляти любов до своїх домашніх, а не сумувати. Самі вони під час карантину намагаються мінімально контактувати з оточуючими. Енріке, який є більш активним в мережі, часто показує фрагменти життя заміського будинку. Судячи з усього, їм з Анною і дітьми є чим зайнятися.

Нагадаємо, в сім'ї Іглесіаса і Курнікової підростає троє дітей. Близнюків Ніколаса і Люсі Ганна народила 2 роки тому. А наприкінці минулого року скритна дружина знаменитого іспанського співака «попалася» папараці на третій вагітності. В кінці січня з'явилася Маша. Про цю подію самі зіркові батьки повідомили з допомогою своїх сторінок в Instagram.