Мамина гордость: Оля Полякова умилила душевным фото дочек-красавиц

Популярная певица Оля Полякова – счастливая мама двух дочек. Старшая Маша – копия артистки. Юная красотка может похвастаться стройной фигурой, высоким ростом и бесконечными ногами, да еще и унаследовала мамин музыкальный талант – она с удовольствием поет и прекрасно играет на фортепиано. А младшая, Алиса, также растет творческой и разностороннее развитой личностью. Так, в День дочери, который отмечали 25 апреля, "суперблондинка" поделилась в Instagram трогательным снимком своих девочек.

На пляжном кадре Маша обнимет Алису. За спиной у них садится солнце и отображается в водной глади. Девочки беззаботно улыбаются и позируют на камеру - видно, что сестричке прекрасно ладят и нежно относятся друг к другу.

"А у меня сегодня двойной праздник, ведь у меня две дочери!" - подписала фото своих детей счастливая мама.

Подписчики Королевы ночи не упустили возможности одарить ее любимых девочек комплиментами. Они отмечали, что Маша как две капли похожа на Олю, а обе девочки – просто загляденье.

Дочери Оли Полковой (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Старшая похожа очень на маму", "Мамина гордость. Две куколки", "Старшая дочка - ваша копия! Удивительная похожесть", "Очень красивые девочки! Шикарные волосы! Открытые, добрые лица! Умнички! Здоровья и Счастья куколки!", "Ну, старшая копия мама. И красотой и харизмой", "Боже, как это красиво! Какие они лапатуси!" - не смогли сдержаться умиленные поклонники знаменитости.

Кстати, своих любимых малышек исполнительница не дает в обиду и всегда находит, что ответить недоброжелателям в сети на критику детей.

Напомним, что Оля Полякова свела с ума бесконечными ногами в блестящем платье.

Ранее Оля Полякова соблазнила поклонников стройной фигурой в оригинальном "платье-кольчуге".