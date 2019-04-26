Мамина гордість: Оля Полякова зворушила душевним фото дочок-красунь

Популярна співачка Оля Полякова – щаслива мама двох доньок. Старша Маша – копія артистки. Юна красуня може похвалитися стрункою фігурою, високим зростом і нескінченними ногами, та ще й успадкувала мамин музичний талант – вона із задоволенням співає і чудово грає на фортепіано. А молодша, Аліса, також зростає творчою і різнобічно розвиненою особистістю. Так, в День дочки, який відзначали 25 квітня, "суперблондинка" поділилася в Instagram зворушливим знімком своїх дівчаток.

На пляжному кадрі Маша обійме Алісу. За спиною у них сідає сонце і відображається у водній гладіні. Дівчатка безтурботно посміхаються і позують на камеру - видно, що сестрички прекрасно ладнають і ніжно ставляться одна до одної.

"А у мене сьогодні подвійне свято, адже у мене дві дочки!" - підписала фото своїх дітей щаслива мама.

Підписники Королеви ночі не упустили можливості обдарувати її улюблених дівчат компліментами. Вони відзначали, що Маша як дві краплі схожа на Олю, а обидві дівчинки – просто диво.

Доньки Олі Полковий (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Старша дуже схожа на маму", "Мамина гордість. Дві лялечки", "Старша донька - ваша копія! Дивовижна схожість", "Дуже красиві дівчата! Шикарне волосся! Відкриті, добрі обличчя! Розумнички! Здоров'я і Щастя лялечкам!", "Ну, старша копія мама. І красою та харизмою", "Боже, як це красиво! Які вони лапатусі!" - не змогли стриматися зворушені шанувальники знаменитості.

До речі, своїх улюблених дівчаток виконавиця не дає образити і завжди знаходить, що відповісти недоброзичливцям в мережі на критику дітей.

Нагадаємо, що Оля Полякова звела з розуму нескінченними ногами у блискучій сукні.

Раніше Оля Полякова спокусила шанувальників стрункою фігурою в оригінальній "сукні-кольчузі".