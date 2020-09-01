Мамина гордость: Наталья Водянова растрогала редким фото с младшим сыном

Наталья Водянова, как многодетная мама, 1 сентября всегда отмечает с особым трепетом. В этом году – тем более. В школу отправился младший из ее пятерых детей – 4-летний Роман. Звездная мама в честь такого события запостила фото с малышом, который крайне редко появляется на ее странице.

Как обычно, ребенок отвернут от камеры (по всей видимости, на этом настаивает муж Водяновой и отец ее младших детей – французский бизнесмен Антуан Арно), и трогательно обнимает маму. А сама Наталья смотрит в объектив с веселой улыбкой. «Первый пошел... Очень горжусь Ромашечкой сегодня. Очень хотелось ему, чтобы лето не кончалось, но он взял себя в руки и, без слез, переступил через порог своей новой школы. Всех с праздником знаний, с первым сентября!!!», – написала популярная модель.

Наталья с младшим сыном (фото: instagram.com/natasupernova)

В комментариях она также ответила на некоторые вопросы подписчиков о детях. К примеру, что Роман пока что идет в подготовительные классы, а завтра в школу отправятся также Нева, Максим и Виктор. Сама счастливая мамочка надела достаточно теплые вещи: она позирует в вязаном свитере и тренче, а ребенка она одела в темно-синий костюм.

Наталья не показывает лиц младших детей (фото: instagram.com/natasupernova)

Милое фото набрало массу лайков и приятных комментариев. Поклонники спешат поздравить Наталью и ее детей с первым днем учебы. А также, как всегда, восхищаются ее нестареющим внешним видом, красотой и добротой. «Как всегда самая красивая и просто фноменальная», «Наталья, вы такая душевная на этой фотографии», «Какая же вы красивая… В добрый час», «Обожаю вас и вашу семью», – не могут остановиться поклонники.