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Мамина гордість: Наталія Водянова зворушила рідкісним фото з молодшим сином

Автор: Lite

Малюк пішов до школи

Наталя Водянова, як багатодітна мама, 1 вересня завжди відзначає з особливим трепетом. Цього року – тим паче. В школу пішов молодший з її п'ятьох дітей – 4-річний Роман. Зіркова мама на честь такої події запостила фото з малюком, який вкрай рідко з'являється на її сторінці.

Як зазвичай, дитина відвернута від камери (як видно, на цьому наполягає чоловік Водянової і батько її молодших дітей – французький бізнесмен Антуан Арно), і зворушливо обіймає маму. А сама Наталя дивиться в об'єктив з веселою посмішкою. «Перший пішов... Дуже пишаюся Ромашечкою сьогодні. Дуже хотілося йому, щоб літо не закінчувалося, але він взяв себе в руки і, без сліз, переступив через поріг своєї нової школи. Всіх зі святом знань, з першим вересня!!!», – написала популярна модель.

Наталя з молодшим сином (фото: instagram.com/natasupernova)

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В коментарях вона також відповіла на деякі запитання послідовувачів про дітей. Наприклад, що Роман поки що йде в підготовчі класи, а завтра до школи вирушать також Нева, Максим та Віктор. Сама щаслива матуся одягла досить теплі речі: вона позує у в'язаному светрі і тренчі, а для дитини вона підібрала темно-синій костюм.

Наталя не показує обличь молодших дітей (фото: instagram.com/natasupernova)

Миле фото набрало масу лайків і приємних коментарів. Шанувальники поспішають привітати Наталю і її дітей з першим днем навчання. А також, як завжди, захоплюються її нестаріючим зовнішнім виглядом, красою і добротою. «Як завжди найкрасивіша і просто фноменальна», «Наталя, ви така душевна на цій фотографії», «Яка ви красива... В добрий час», «Обожнюю вас і вашу сім'ю», – не можуть зупинитися шанувальники.

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Новини України модельНаталія Водянова