Мамина гордость: Дженнифер Лопес удивила сеть писательским талантом 12-летней дочери

Дженнифер Лопес – одна из самых популярных личностей в мире, которая привыкла удивлять поклонников многочисленными талантами. Она поет, танцует, снимается в кино, ведет телепрограммы и выступает в качестве модели. Похоже, дети знаменитой красавицы пошли в нее. Не так давно она демонстрировала певческие навыки 12-летней дочери Эммы – девочка вместе с мамой выступила на кубке «Супербоула». И вот – новое достижение малышки. Она написала собственную книгу, цель которой – поддержка и возможность помочь людям обрести веру в трудные времена.

Эмма со своей книжкой (фото: instagram.com/jlo)

Лопес опубликовала трогательное фото дочери, где она держит свою книгу, и написала: «Так горжусь моим кокосом Эммой, что она делится своими ежедневными молитвами в своей самой первой книге «Господи, помоги мне!». Эта книга – отличный способ обрести мир в душе и силу повседневной веры». Книга будет выпущена на английском и испанском языках и появится в продаже осенью. Но уже сейчас Дженнифер предложила перейти по ссылке в ее профиле для предзаказа.

К слову, намерения Эммы – не просто заработать на книге, миссия юной писательницы намного более важная. Малышка намерена помочь вымирающему виду животных – ленивцам. Однажды на уроке она услышала, что им грозит вымирание. Сначала она каждый день молилась о спасении братьев наших меньших. А затем сообразила, что свои молитвы она может изложить в книге, тем самым оказав материальную поддержку своим «подопечным».

Книжка появится в сентябре (фото: instagram.com/jlo)

Напомним, у Эммы есть брат-близнец Макс, который также увлекается музыкой. Детей Дженнифер родила в браке с певцом Марком Энтони. После расставания пары в 2011-м году Эмма и Макс остались жить с мамой. Но с отцом близнецы также в отличных отношениях. Сейчас Лопес обручена с американским бейсболистом и бизнесменом Алексом Родригесом. Пара планирует сыграть свадьбу сразу после окончания карантина. Торжество, по слухам, состоится в Италии.