Мамина гордість: Дженніфер Лопес здивувала мережу письменницьким талантом 12-річної дочки

Дженніфер Лопес – одна з найпопулярніших особистостей у світі, яка звикла дивувати шанувальників численними талантами. Вона співає, танцює, знімається в кіно, веде телепрограми і виступає в якості моделі. Схоже, діти знаменитої красуні пішли в неї. Не так давно вона демонструвала співочі навички 12-річної доньки Емі – дівчинка разом з мамою виступила на кубку «Супербоула». І ось – нове досягнення малечі. Вона написала власну книгу, головна ціль якої – підтримка і можливість допомогти людям знайти віру у важкі часи.

Емма зі своєю книжкою (фото: instagram.com/jlo)

Лопес опублікувала зворушливе фото дочки, де вона тримає свою книгу, і написала: «Так пишаюся моїм кокосом Еммою, що вона ділиться своїми щоденними молитвами у своїй першій книзі «Господи, допоможи мені!». Ця книга – відмінний спосіб знайти мир у душі і силу у повсякденній вірі». Книга буде випущена на англійською та іспанською мовами і з'явиться у продажу восени. Але вже зараз Дженніфер запропонувала перейти за посиланням в її профілі для замовлення.

До речі, наміри Емми – не просто заробити на книзі, місія юної письменниці набагато більш важлива. Дівчинка має намір допомогти вимираючому виду тварин – лінивцям. Одного разу на уроці вона почула, що їм загрожує вимирання. Спочатку вона щодня молилась про порятунок братів наших менших. А потім збагнула, що свої молитви вона може викласти у книзі, тим самим надавши матеріальну підтримку своїм "вихованцям".

Книжка з'явиться у вересні (фото: instagram.com/jlo)

Нагадаємо, у Емми є брат-близнюк Макс, який також захоплюється музикою. Дітей Дженніфер народила у шлюбі зі співаком Марком Ентоні. Після розставання пари в 2011-му році Емма і Макс залишилися жити з мамою. Але з батьком близнюки також у відмінних відносинах. Зараз Лопес заручена з американським бейсболістом і бізнесменом Алексом Родрігесом. Пара планує зіграти весілля відразу після закінчення карантину. Торжество, за чутками, відбудеться в Італії.