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"Мама спит, она устала": дочь Лободы очаровала милым домашним фото

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Девочка сделала фото, пока мама спала

Светлана Лобода много работает - артистка часто путешествует по работе и, конечно же, сильно устает. Поэтому певица старается урвать любую свободную минутку, чтобы отдохнуть и вздремнуть - так, недавно она показала, как спит прямо в самолете по дороге на очередное выступление. На новом фото в своем Instagram она также запечатлена спящей - причем кадр сделала старшая дочка артистки Ева.

На милом домашнем снимке на первом плане лицо Евы, а на заднем видно ее звездную маму, которая сладко спит. Впрочем, звезда сама опубликовала фото и явно не против, что дочь снимает ее в таком положении.

"Ева любит запечатлеть нас", - прокомментировала Лобода.

Фото: Светлана Лобода с дочкой Евой (instagram.com/lobodaofficial)

Очаровательный кадр вызвал умиление у многочисленных подписчиков Светланы, которые поспешили оставить свои комментарии.

  • Самое милое ,уютное домашнее фото
  • Мама спит, она устала
  • Как же мне нравятся такие домашние фото
  • Ева умеет подобрать момент
  • Без палева
  • Папарацци везде
  • Ути боже какая милота, мама отдыхает а доча фоткает
  • Мама засыпает, просыпается Ева
  • Когда утро начинается не с кофе, а с мимимишных фото!
  • Пускай побольше вас фоткает
  • Как миило
  • Спящая красавица супер звезда
  • Пока мама спит, Ева захватила телефон

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, эпатажная Светлана Лобода станцевала тверк на камеру во время мытья головы.

Ранее Светлана Лобода очаровала сеть кадром с подросшей младшей дочкой Тильдой.

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