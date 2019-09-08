"Мама спить, вона втомилася": дочка Лободи зачарувала милим домашнім фото

Світлана Лобода багато працює - артистка часто подорожує по роботі і, звичайно ж, сильно втомлюється. Тому співачка намагається урвати будь-яку вільну хвилинку, щоб відпочити і подрімати - так, нещодавно вона показала, як спить прямо в літаку по дорозі на черговий виступ. На новому фото в своєму Instagram вона також відображена сплячою - причому зробила кадр старша донька артистки Єва.

На милому домашньому знімку на першому плані обличчя Єви, а на задньому видно її зоряну маму, яка солодко спить. Втім, сама зірка опублікувала фото і явно не проти, що дочка знімає її в такому положенні.

"Єва любить відобразити нас", - прокоментувала Лобода.

Фото: Світлана Лобода з донькою Євою (instagram.com/lobodaofficial)

Чарівний кадр викликав розчулення у численних підписників Світлани, які поспішили залишити свої коментарі.

Саме миле ,затишне домашнє фото

Мама спить, вона втомилася

Як же мені подобаються такі домашні фото

Єва вміє підібрати момент

Без палева

Папараці скрізь

Уті боже яка милота, мама відпочиває а доча фоткает

Мама засинає, прокидається Єва

Коли ранок починається не з кави, а з мимимишных фото!

Нехай побільше вас фоткает

Як миило

Спляча красуня супер зірка

Поки мама спить, Єва захопила телефон

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, епатажна Світлана Лобода станцювала тверк на камеру під час миття голови.

Раніше Світлана Лобода зачарувала мережу кадром з підрослою молодшою донькою Тільдою.