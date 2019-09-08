"Мама спить, вона втомилася": дочка Лободи зачарувала милим домашнім фото

Дівчинка зробила фото, поки мама спала
Світлана Лобода багато працює - артистка часто подорожує по роботі і, звичайно ж, сильно втомлюється. Тому співачка намагається урвати будь-яку вільну хвилинку, щоб відпочити і подрімати - так, нещодавно вона показала, як спить прямо в літаку по дорозі на черговий виступ. На новому фото в своєму Instagram вона також відображена сплячою - причому зробила кадр старша донька артистки Єва.
На милому домашньому знімку на першому плані обличчя Єви, а на задньому видно її зоряну маму, яка солодко спить. Втім, сама зірка опублікувала фото і явно не проти, що дочка знімає її в такому положенні.
"Єва любить відобразити нас", - прокоментувала Лобода.
Фото: Світлана Лобода з донькою Євою (instagram.com/lobodaofficial)
Чарівний кадр викликав розчулення у численних підписників Світлани, які поспішили залишити свої коментарі.
Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)
Нагадаємо, епатажна Світлана Лобода станцювала тверк на камеру під час миття голови.
Раніше Світлана Лобода зачарувала мережу кадром з підрослою молодшою донькою Тільдою.