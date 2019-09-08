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"Мама спить, вона втомилася": дочка Лободи зачарувала милим домашнім фото

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Дівчинка зробила фото, поки мама спала

Світлана Лобода багато працює - артистка часто подорожує по роботі і, звичайно ж, сильно втомлюється. Тому співачка намагається урвати будь-яку вільну хвилинку, щоб відпочити і подрімати - так, нещодавно вона показала, як спить прямо в літаку по дорозі на черговий виступ. На новому фото в своєму Instagram вона також відображена сплячою - причому зробила кадр старша донька артистки Єва.

На милому домашньому знімку на першому плані обличчя Єви, а на задньому видно її зоряну маму, яка солодко спить. Втім, сама зірка опублікувала фото і явно не проти, що дочка знімає її в такому положенні.

"Єва любить відобразити нас", - прокоментувала Лобода.

Фото: Світлана Лобода з донькою Євою (instagram.com/lobodaofficial)

Чарівний кадр викликав розчулення у численних підписників Світлани, які поспішили залишити свої коментарі.

  • Саме миле ,затишне домашнє фото
  • Мама спить, вона втомилася
  • Як же мені подобаються такі домашні фото
  • Єва вміє підібрати момент
  • Без палева
  • Папараці скрізь
  • Уті боже яка милота, мама відпочиває а доча фоткает
  • Мама засинає, прокидається Єва
  • Коли ранок починається не з кави, а з мимимишных фото!
  • Нехай побільше вас фоткает
  • Як миило
  • Спляча красуня супер зірка
  • Поки мама спить, Єва захопила телефон

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, епатажна Світлана Лобода станцювала тверк на камеру під час миття голови.

Раніше Світлана Лобода зачарувала мережу кадром з підрослою молодшою донькою Тільдою.

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