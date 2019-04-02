"Мама плохого не скажет": дочь Оли Поляковой рассмешила сеть "чудным" фото

Маша Полякова одновременно удивила и повеселила своих поклонников. Дочка украинской певицы Оли Поляковой показала, что также умеет подшутить над собой и обладает хорошим чувством самоиронии. Так, 14-летняя Маша опубликовала у себя на instagram-страничке "чудное" фото – свой очень приближенный и немного размытый портрет. При этом на снимке у Маши топорщатся уши, за которые "заправлены" волосы, она недовольно смотри в камеру, губы сжаты.

"Мама сказала, что я тут красотка", - с юмором подписала снимок Маша Полякова.

Следует отметить, что Маша – юная fashion-блогер. У девушки уже более 100 тыс. подписчиков. Она часто публикует фото в различных стильных образах, тестирует и рекламирует продукты, показывает фото своих путешествий по экзотическим странам, а также делиться фото и видео тренировок. К примеру, Маша занимается танцами на пилоне.

Поэтому появление на страничке юной блогершы столь "странного" фото вызвало у некоторых ее поклонников удивление. Однако многие оценили тонкое чувство юмора Маши.

Забавная Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Так, многие фанаты Маши поспешили подыграть ее ироничному настроению:

"Это називається - мама не обманет)"

"Нет, ты тут не красотка, ты здесь БОГИНЯ)))"

"На эльфа похожа"

"Мама фигни не скажет!"

"Мама всегда права"

"Ты здесь как будто пьяная, или накуреная"

"Может, это был сарказм?))"

"Мамы порой обманывают детей"

"Пьяные чебурашки тебя бы за богиню приняли"

"Мама юмористка"

"Орррр, просто Леди Гага"

"Мамы такие мамы. Молодец, что послушала. Сделала мамуле приятно"

Отметим, что на данный момент дочь Маши Поляковой отдыхает в Риме, откуда изредка делится красочными фото.

Также ранее Маша Полякова блеснула стройными ножками в коротком мини-платье. Девушка позировала в элегантном черном платье-пиджаке с открытыми плечами, дополнив свой образ такими же черными туфлями-лодочками.