"Мама плохого не скажет": дочь Оли Поляковой рассмешила сеть "чудным" фото

Маша не боится показать себя с некрасивой стороны
Маша Полякова одновременно удивила и повеселила своих поклонников. Дочка украинской певицы Оли Поляковой показала, что также умеет подшутить над собой и обладает хорошим чувством самоиронии. Так, 14-летняя Маша опубликовала у себя на instagram-страничке "чудное" фото – свой очень приближенный и немного размытый портрет. При этом на снимке у Маши топорщатся уши, за которые "заправлены" волосы, она недовольно смотри в камеру, губы сжаты.
"Мама сказала, что я тут красотка", - с юмором подписала снимок Маша Полякова.
Следует отметить, что Маша – юная fashion-блогер. У девушки уже более 100 тыс. подписчиков. Она часто публикует фото в различных стильных образах, тестирует и рекламирует продукты, показывает фото своих путешествий по экзотическим странам, а также делиться фото и видео тренировок. К примеру, Маша занимается танцами на пилоне.
Поэтому появление на страничке юной блогершы столь "странного" фото вызвало у некоторых ее поклонников удивление. Однако многие оценили тонкое чувство юмора Маши.
Забавная Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Так, многие фанаты Маши поспешили подыграть ее ироничному настроению:
Отметим, что на данный момент дочь Маши Поляковой отдыхает в Риме, откуда изредка делится красочными фото.
Также ранее Маша Полякова блеснула стройными ножками в коротком мини-платье. Девушка позировала в элегантном черном платье-пиджаке с открытыми плечами, дополнив свой образ такими же черными туфлями-лодочками.