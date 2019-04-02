"Мама поганого не скаже": дочка Олі Полякової розсмішила мережу "дивним" фото

Маша не боїться показати себе з непривабливої сторони
Маша Полякова одночасно здивувала і повеселила своїх шанувальників. Донька української співачки Олі Полякової показала, що також вміє пожартувати над собою і володіє хорошим почуттям самоіронії. Так, 14-річна Маша опублікувала у себе на instagram-сторінці "чудное" фото – свій дуже наближений і трохи розмитий портрет. При цьому на знімку у Маші стирчать вуха, за які "заправлене" волосся, вона невдоволено дивись в камеру, губи стиснуті.
"Мама сказала, що я тут красуня", - з гумором підписала знімок Маша Полякова.
Слід зазначити, що Маша – юна fashion-блогер. У дівчини вже понад 100 тис. підписників. Вона часто публікує фото в різних стильних образах, тестує і рекламує продукти, показує фото своїх подорожей по екзотичним країнам, а також ділитися фото і відео тренувань. Наприклад, Маша займається танцями на пілоні.
Тому поява на сторінці юної блогерши такого "дивної" фото викликало у деяких її шанувальників здивування. Однак багато оцінили тонке почуття гумору Маші.
Забавна Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Так, багато фанатів Маші поспішили підіграти її іронічному настрою:
Відзначимо, що на даний момент донька Маші Полякової відпочиває в Римі, звідки зрідка ділиться барвистими фото.
Також раніше Маша Полякова блиснула стрункими ніжками в короткій міні-сукні. Дівчина позувала в елегантній чорній сукні-піджаку з відкритими плечима, доповнивши свій образ такими ж чорними туфлями-човниками.