ru
ua

"Мама поганого не скаже": дочка Олі Полякової розсмішила мережу "дивним" фото


Маша не боїться показати себе з непривабливої сторони

Маша Полякова одночасно здивувала і повеселила своїх шанувальників. Донька української співачки Олі Полякової показала, що також вміє пожартувати над собою і володіє хорошим почуттям самоіронії. Так, 14-річна Маша опублікувала у себе на instagram-сторінці "чудное" фото – свій дуже наближений і трохи розмитий портрет. При цьому на знімку у Маші стирчать вуха, за які "заправлене" волосся, вона невдоволено дивись в камеру, губи стиснуті.

"Мама сказала, що я тут красуня", - з гумором підписала знімок Маша Полякова.

Слід зазначити, що Маша – юна fashion-блогер. У дівчини вже понад 100 тис. підписників. Вона часто публікує фото в різних стильних образах, тестує і рекламує продукти, показує фото своїх подорожей по екзотичним країнам, а також ділитися фото і відео тренувань. Наприклад, Маша займається танцями на пілоні.

Тому поява на сторінці юної блогерши такого "дивної" фото викликало у деяких її шанувальників здивування. Однак багато оцінили тонке почуття гумору Маші.

Забавна Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Так, багато фанатів Маші поспішили підіграти її іронічному настрою:

  • "Це називається - мама не обдурить)"
  • "Ні, ти тут не красуня, ти тут БОГИНЯ)))"
  • "На ельфа схожа"
  • "Мама фігні не скаже!"
  • "Мама завжди права"
  • "Ти тут ніби п'яна, або накурена"
  • "Може, це був сарказм?))"
  • "Мами деколи обманюють дітей"
  • "П'яні чебурашки тебе б за богиню взяли"
  • "Мама гуморист"
  • "Орррр, просто Леді Гага"
  • "Мами такі мами. Молодець, що послухала. Зробила матусі приємно"

Відзначимо, що на даний момент донька Маші Полякової відпочиває в Римі, звідки зрідка ділиться барвистими фото.

Також раніше Маша Полякова блиснула стрункими ніжками в короткій міні-сукні. Дівчина позувала в елегантній чорній сукні-піджаку з відкритими плечима, доповнивши свій образ такими ж чорними туфлями-човниками.

"Життя з ніг на голову": Джамала привітала сина з днем народження і показала його обличчя (фото) Мої 33: MONATIK склав сам собі вірш і зустрів день народження у Варшаві (відео)
Читати всі новини