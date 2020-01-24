Мама дома: Наталья Водянова показала трогательную встречу с сыном после разлуки

Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Звезда вернулась в Париж

Наталья Водянова все последние дни была занята рабочими встречами – модель и филантроп отправилась на швейцарский курорт Давос, где проходил Всемирный экономический форум. Она активно делилась видео, где выступала с речью, а заодно блистала в разнообразных нарядах, не давая поклонникам ни на секунду заскучать. Теперь знаменитая красотка вернулась в Париж, и, судя по всему, не может нарадоваться этому факту.

Наталья с младшим сыном Романом (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталья показала фото, где первым делом по возвращении в родной дом принялась обнимать детей. На фото она держит в объятиях самого младшего – 3-летнего Романа, который родился в один день с папой, Антуаном Арно. Мальчик, как обычно, отвернут от камеры, но крепко держит маму за плечи. А она прижала его к себе, закрыв глаза. «Добро пожаловать домой», – подписала трогательный снимок супермодель. Фото выглядит таким милым, уютным и светлым, что поклонники не смогли сдержать эмоций.

Такая уютная и теплая фотография

Счастье на руках

Эх, одна из лучших фотографий ваших, Наталья

Ласковая мама

Наташа, вы удивительная, прекрасная женщина! Мира и любви вам и вашей семье!

Я в восторге от вашей лестницы. Ну а фото очень теплое

Мама приехала! Нет ничего дороже таких моментов

Комочек счастья

Какие сладкие объятия родных людей!

Принтскрины комментариев (фото: instagram.com/natasupernova)

Как обычно, в комментариях поклонники коснулись и многих других тем. Так, они начали рассуждать, на кого похож ребенок. Затем спросили, как Наталья ухаживает за волосами. На некоторые вопросы Водянова, которая весьма общительна, сразу ответила. К примеру, одна из подписчиц поинтересовалась, как обстоят дела с образованием во Франции, Швейцарии, Англии и попросила посоветовать ей школу. «Во всех этих странах есть хорошие школы. Все зависит от возраста, желаний и преуспевания ребенка в школе», – написала Наталья.