Мама-аниматор: гибкая Лилия Ребрик показала, как развлекает дочку на карантине

Телеведущая похвасталась впечатляющей растяжкой
Лилия Ребрик с семьей решили проводить карантин на даче - ведь там есть двор, где можно порезвиться и позагорать, много свежего воздуха и красивая природа. Телеведущая с мужем даже решили заняться садом и огородом и уже начали воплощать это в реальность - вместе с дочками Дианой и Полиной она посадила рассаду, а также исполнила давнюю мечту иметь куст сирени у входа на участок. Звезда старается придумывать новые и новые идеи, чтобы дочурки не скучали на самоизоляции.
Так, Лилия вспомнила свои занятия гимнастикой в юности и устроила веселое "представление" для младшей дочки Полины, а видео показала в Instagram. Артистка взяла детский надувной мяч вместо гимнастического и исполнила эффектный трюк с подбрасыванием его в воздух, сама же в это время сделала "колесо", не касаясь земли. Малышка сидит на подвесной качели и заливисто смеется в ответ на мамины фокусы.
"Мой зритель", - говорит довольная Ребрик в кадре.
"Мама-аніматор!. Або йшов 30-й день карантину... А як ви своїх дітей ще розважаєте? підкиньте ідейки", - обратилась к подписчикам ведущая.
Видео: Лилия Ребрик с дочерью (instagram.com/liliia.rebrik)
Фолловеры пришли в восторг от спортивной формы и грации Лилии и поблагодарили ее за отличную идею и дозу позитива.
Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)
Напомним, солнечная Лилия Ребрик с доченькой очаровала сеть праздничным настроением в Вербное воскресенье.