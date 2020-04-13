Мама-аніматор: гнучка Лілія Ребрик показала, як розважає доньку на карантині

Телеведуча похвалилася вражаючою розтяжкою
Лілія Ребрик з сім'єю вирішили проводити карантин на дачі - адже там є двір, де можна погратися і позасмагати, багато свіжого повітря і красива природа. Телеведуча з чоловіком навіть вирішили зайнятися садом і городом і вже почали втілювати це в реальність - разом з доньками Діаною і Поліною вона посадила розсаду, а також виконала давню мрію мати кущ бузку біля входу на дільницю. Зірка намагається вигадувати нові і нові ідеї, щоб доньки не нудьгували на самоізоляції.
Так, Лілія згадала свої заняття гімнастикою в юності і влаштувала веселу "виставу" для молодшої доньки Поліни, а відео показала в Instagram. Артистка взяла дитячий надувний м'яч замість гімнастичного і виконала ефектний трюк з підкиданням його в повітря, а сама в цей час зробила "колесо", не торкаючись землі. Дівчинка сидить на підвісній гойдалці і заливисто сміється у відповідь на мамині фокуси.
"Мій глядач", - каже задоволена Ребрик в кадрі.
"Мама-аніматор!. Або йшов 30-й день карантину... А як ви своїх дітей ще розважаєте? підкиньте ідейки", - звернулася до підписників ведуча.
Відео: Лілія Ребрик з дочкою (instagram.com/liliia.rebrik)
Фолловери прийшли в захват від спортивної форми та грації Лілії і подякували за її відмінну ідею і дозу позитиву.
Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)
Нагадаємо, сонячна Лілія Ребрик з донечкою зачарувала мережу святковим настроєм у Вербну неділю.