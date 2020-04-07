Мне мало кто верит: Регина Тодоренко вспомнила о легких родах без анестезии

Телеведущая пообещала подробнее все рассказать в прямом эфире
Регина Тодоренко проводит карантин с любимыми мужчинами - мужем Владом Топаловым и сыночком Майклом. Телеведущая иногда все же ездит на съемочную площадку, однако большую часть времени проводит дома, что очень радует малыша. Звезда балует поклонников милыми "хрониками карантина", показывая, как они с супругом развлекают ребенка - к примеру, недавно заботливый папа устроил веселую тренировку с малышом на плечах. Регина же иногда проводит прямые эфиры с экспертами в разных областях - на этот раз она решила познакомить всех со своей акушеркой и рассказать, как прошли ее роды.
Артистка опубликовала невероятно нежное фото с Майклом, которому уже год и 3 месяца. Малыш трогательно прижался к маме, а та обнимает его, закрыв глаза и счастливо улыбаясь.
Тодоренко поделилась воспоминаниями о своих родах и призналась, что у нее все прошло легко и без боли, хотя ей мало кто верит.
Фото: Регина Тодоренко с сыном (instagram.com/reginatodorenko)
"Оргазмические роды, схватки без боли и мучений, родить легко - не слышали???? Мне мало кто верит, когда я рассказываю о естественности и безболезненности этого Священного и самого важного процесса в жизни человека - РОЖДЕНИЕ! У каждого свой опыт, и он мог быть не самым приятным, а у кого-то из вас остались жуткие воспоминания о том, что должно, на самом деле, быть прекрасным ! Возможно кто-то после такого адского испытания вообще больше не хочет рожать. Но, девочки, все может быть иначе! И сегодня я познакомлю вас с СУПЕР-ПРОФИ, со своей акушеркой @inna.mishukova , благодаря которой случилось чудо. Я расскажу о своих мягких родах, и как этот процесс влияет на наше настоящее. Инна объяснит, как научиться рожать ЛЕГКО (без эпидуральной анестезии, без вмешательств , без кесарево, даже если предыдущий опыт был таким), что получает ребёнок в здоровых и гармоничных родах, какой невероятный ресурс женщина обретает в этот момент!!!!!! Подключайтесь в 19:30 СЕГОДНЯЯЯЯЯЯ ПРЯМОЙ ЭФИР", - рассказала о своем опыте ведущая.
Подписчики принялись активно комментировать пост молодой мамы, умиляясь ее нежности с сыночком и делясь своим мнением о родах без боли.
Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)
Напомним, ранее Регина Тодоренко похвасталась поразительными достижениями сыночка, которого старается приобщать ко всем домашним делам.