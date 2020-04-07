Мені мало хто вірить: Регіна Тодоренко згадала про легкі пологи без анестезії

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведуча пообіцяла детальніше все розповісти в прямому ефірі

Регіна Тодоренко проводить карантин з коханими чоловіками - чоловіком Владом Топаловим і синочком Майклом. Телеведуча іноді все ж їздить на знімальний майданчик, проте велику частину часу проводить вдома, що дуже радує малюка. Зірка балує шанувальників милими "хроніками карантину", показуючи, як вони з чоловіком розважають дитину - наприклад, нещодавно турботливий тато влаштував веселе тренування з малюком на плечах. Регіна ж іноді проводить прямі ефіри з експертами в різних областях - на цей раз вона вирішила познайомити всіх зі своєю акушеркою і розповісти, як пройшли її пологи.

Артистка опублікувала неймовірно ніжне фото з Майклом, якому вже рік і 3 місяці. Малюк зворушливо притулився до мами, а та обіймає його, закривши очі і щасливо посміхаючись.

Тодоренко поділилася спогадами про свої пологи і зізналася, що у неї все пройшло легко і без болю, хоча їй мало хто вірить.

Фото: Регіна Тодоренко з сином (instagram.com/reginatodorenko)

"Оргазмічні пологи, перейми без болю і мук, народити легко - не чули???? Мені мало хто вірить, коли я розповідаю про природність і безболісність цього Священного і самого важливого процесу в житті людини - НАРОДЖЕННЯ! У кожного свій досвід, і він міг бути не самим приємним, а у когось з вас залишилися жахливі спогади про те, що має, насправді, бути прекрасним ! Можливо хтось після такого пекельного випробування взагалі більше не хоче народжувати. Але, дівчатка, все може бути інакше! І сьогодні я познайомлю вас з СУПЕР-ПРОФІ, зі своєю акушеркою @inna.mishukova , завдяки якій сталося диво. Я розповім про свої м'які пологи, і як цей процес впливає на наше сьогодення. Інна пояснить, як навчитися народжувати ЛЕГКО (без епідуральної анестезії, без втручань , без кесарів, навіть якщо попередній досвід був таким), що отримує дитина у здорових та гармонійних пологах, який неймовірний ресурс жінка знаходить в цей момент!!!!!! Підключайтесь до 19:30 СЕГОДНЯЯЯЯЯЯ ПРЯМИЙ ЕФІР", - розповіла про свій досвід ведуча.

Підписники почали активно коментувати пост молодої мами, розчулюючись її ніжності з синочком і ділячись своєю думкою про пологи без болю.

Боже мій, яка Краса. Регіна,як же мило. Бажаю міцного здоров'я

Як схожий малюк на вас Регин

Які милі

Щастя є

Який він милий! Лапочка

Ретро фото... Так мило

Солодкі такі)

Який же солодкий малюк з дуже добрими очима. не наврочити

як настроїшся на пологи так і піде!!!

Наскільки будуть безболісні пологи, залежить тільки від самої жінки, від її організму, поріг болю, є й таке поняття.

Це все залежить від здоров'я жінки і її фізичних даних, на жаль, не всім дано народити легко ((.

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко похвалилася вражаючими досягненнями синочка, якого намагається залучати до всіх домашніх справ.