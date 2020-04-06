Такой счастливый: Регина Тодоренко очаровала утренней зарядкой с сыночком и мужем

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Топалов и Тодоренко, как могут, развлекают сына

Регина Тодоренко продолжает показывать фолловерам, как проводит время на карантине в компании своего супруга Влада Топалова и сыночка Майкла. При этом время от времени Регина все же посещает съемочную площадку нового российского проекта — шоу “Маска” на телеканале НТВ. Откуда Тодоренко показывает фото в новых образах. К примеру, для одного из эфиров телеведущая выбрала эффектный образ в золотом топе с объемными плечами. Также Регина снимает фото и видео моменты “хроник карантина”.

В последнее время телеведущая стала очень часто публиковать милые видео с годовалым сыном Майклом в главных ролях. Недавно Регина показала, как Влад Топалов тренируется дома с сыном!

На новом видео Топалов выполняет приседания с милейшим “утяжелителем” — на плечах музыканта пристроился Миша. При этом мальчику невероятно нравится такое развлечение с отцом и мамой, которая снимает видео.

“Когда родители дома 24/7”, — пишет Регина.

“Наверное у всех дети счастливы сейчас, ведь родители дома. В такое непростое время появилась возможность быть в семье. Пожалуй, это единственный плюс”, — отмечает телеведущая.

Видео: instagram.com/reginatodorenko

Также ведущая порассуждала, что еще “предлагает” нам карантин.

“По всей видимости планета решила объединить нас , сплотить, создать такие условия , чтоб мы все разобрались со своими семейными задачами. Наконец-то поговорить за ужином о важном, принести друг другу кофе в постель, посмотреть вместе любимый мультфильм, выяснить достоинства и недостатки отношений, поскандалить , помолчать вместе , поплакать в плечо от бессилия, развестись и снова сойтись (потому что ЗАГС закрыт на карантин). Завести детей при наличии уже троих, решиться на переезд в другую страну, наладить отношения с родителями, разругаться в пух и прах и помириться через 10 минут.

Давайте попытаемся провести этот период с умом, пониманием и пользой! Кто-то из вас наверняка напишет: «ой, легко говорить, когда есть деньги на счету в банке». Да, друзья, возможно, мне повезло чуть больше, я хожу на работу почти каждый день. Но и согласитесь, это большой риск для моей семьи, потому что никогда не знаешь к чему приведёт тебя прикосновение к дверной ручке в павильоне, где работают 450 человек!

Дай нам Бог здоровья!” — подытожила Тодоренко.

А еще чуть позже Регина продолжила тему тренировок. Телеведущая уже давно практикует йогу. Телеведущая мотивирует поклонников “не заплывать жирком” во время карантина и тренироваться спортом. А чтобы тренировки были максимально разнообразными, можете воспользоваться любимыми асанами Регины.

“Ребята, вы тоже заметили, что в эти дни, когда необходимо оставаться дома, ты постоянно что-то жуешь? И не потому что голоден, а потому что холодильник забит всякими вкусностями. И если раньше меня чаще всего можно было встретить на съемочной площадке, то дома моими любимыми локациями стали – холодильник, плита и обеденный стол. В такой период важно не забывать о спорте, поэтому подготовила для вас несколько асан, которые подойдут и для новичков. Помните, что сейчас как никогда важно заботиться о своем здоровье и иммунитете!” — подчеркивает ведущая.

Видео: instagram.com/reginatodorenko