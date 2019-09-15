"Мало таких красивых": Каменских в лифчике взбудоражила сеть чувственным фото

Певица посетовала на сложные будни артиста
Настя Каменских привыкла к жизни в дороге – плотный гастрольный график, частые переезды и смены городов стали для нее необтъемлемой частью режима. Спортивная звезда не забывает о тренировка- кде бы она ни была, находит время для заняий и пробежке, а результаты усилий певицы позитивно отразилис на ее фигуре. Аристка не упускает возможности показать волнительные изгибы на камеру и часто радует подписчиков в Instagram откровенными снимками.
На черно-белом кадре Настя решила продемонстрировать во всей красе свои формы – плоский животик и пышную грудь в лифчике топе. Она расположилась полулежа с наушниками и решила поговорить с поклонниками о нелегкой жизни артиста.
"Гастролі... Це завжди так важко. Без нормального режиму, в безкінечному стресі для організму, без людського ліжка і по "найкращих" дорогах. Але, коли бачиш ваші очі на концертах, забуваютється все на світі і залишаються лише приємні спогади! Дякую вам всім хто приходить на мої концерти", - оставила певица подпись к фото на украинском языке.
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
Поклонники оценили привлекательную внешность и стройные формы спортивной Насти, о чем сообщили в комментариях под снимком.
Скриншот комментариев
Ранее Настя Каменских похвасталась достижением в баскетболе и показала, как играет на площадке.