"Мало таких гарних": Каменських в ліфчику розбурхала мережу чуттєвим фото

Співачка поскаржилася на складні будні артиста
Настя Каменських звикла до життя в дорозі – щільний гастрольний графік, часті переїзди і зміни міст стали для неї необтъемлемой частиною режиму. Спортивна зірка не забуває про тренування - де б вона не була, знаходить час для занять і пробіжки, а результати зусиль співачки позитивно отразилис на її фігурі. Аристка не упускає можливості показати хвилюючі вигини на камеру і часто радує передплатників в Instagram відвертими знімками.
На чорно-білому кадрі Настя вирішила продемонструвати у всій красі свої форми – плоский животик і пишні груди в ліфчику топі. Вона розташувалася напівлежачи з навушниками і вирішила поговорити з шанувальниками про нелегке життя артиста.
"Гастролі... Це завжди так важко. Без нормального режиму, в безкінечному стресі для організму, без людського ліжка і з "найкращих" дорогах. Але, коли бачиш ваші очі на концертах, забуваютється все на світі і залишаються лише приємні спогади! Дякую вам всім хто приходити на мої концерти", - залишила співачка підпис до фото українською мовою.
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)
Шанувальники оцінили привабливу зовнішність і стрункі форми спортивної Насті, про що повідомили у коментарях під знімком.
Скріншот коментарів
Раніше Настя Каменських похвалилася досягненням в баскетболі і показала, як грає на майданчику.