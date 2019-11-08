Мальчик или девочка? Беременная Эшли Грэм рассекретила пол будущего ребенка

Эшли Грэм, которая находится на последних месяцах беременности, становится все более сентиментальной. 32-летняя модель показывает себя в разных ракурсах, делится с подписчиками своими открытиями за период беременности и радостями. Не забывает она признаваться в любви своему мужу. Несколько часов назад на ее странице появилось новое фото с супругом. Джастин и Эшли позируют вместе: влюбленные обнимаются и просто светятся от счастья. "Никто, с кем бы я предпочла сделать это, кроме тебя", – написала пышнотелая красотка.

Эшли с мужем (фото: instagram.com/ashleygraham)

На Эшли надето стильное черное платье, которое подчеркнуло ее пышную грудь и уже внушительный животик, завершают образ золотые украшения, высокая прическа с лентами в волосах и макияж в натуральных тонах. Джастин Эрвин одет менее торжественно: на нем серая толстовка, а из аксессуаров он предпочел часы.

Модель рассказала, что ждет мальчика (видео: instagram.com/ashleygraham)

На днях модель сделала еще одно важное признание: Эшли побывала на шоу Эллен Ли Дедженерес – американской актрисы, комедиантки и телеведущей. Там ей задавали массу провокационных и смешных вопросов, а между ними вставили весьма серьезный – кого они ожидают, мальчика или девочку? И Эшли не задумываясь выдала правду: это мальчик! Судя по реакции модели, она просто в восторге от этого факта. Эшли смеялась и повторяла, что не может поверить: она – мама мальчика. Этот ролик она опубликовала в своем Instagram, написав: "Это…". Поклонники принялись поздравлять будущую маму и ее супруга.

Леопардовая расцветка – любимая у Эшли (фото: instagram.com/ashleygraham)

К слову, модель все так же обожает сексуальные наряды. На телешоу она пришла в полупрозрачном платье с леопардовым принтом. Также недавно она побывала и у другого известного интервьюера – Лилли Сингх, канадской актрисы и звезды YouTube. Там она блистала в платье-майке похожей расцветки.