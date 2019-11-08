Хлопчик чи дівчинка? Вагітна Ешлі Грем розсекретила стать майбутньої дитини

Ешлі Грем, яка перебуває на останніх місяцях вагітності, стає все більш сентиментальною. 32-річна модель показує себе в різних ракурсах, ділиться зі своїми читачами своїми відкриттями за період вагітності і радощами. Не забуває вона зізнаватися в коханні своєму чоловікові. Кілька годин тому на її сторінці з'явилося нове фото з чоловіком. Джастін і Ешлі позують разом: закохані обнімаються і просто світяться від щастя. "Ніхто, з ким би я хотіла зробити це, крім тебе", – написала пишнотіла красуня.

Ешлі з чоловіком (фото: instagram.com/ashleygraham)

На Ешлі надіто стильне чорне плаття, яке підкреслило її пишні груди і вже чималий животик, завершують образ золоті прикраси, висока зачіска зі стрічками у волоссі і макіяж в натуральних тонах. Джастін Ервін одягнений менш урочисто: на ньому сіра толстовка, а з аксесуарів він обрав годинник.

Модель розповіла, що чекає хлопчика (відео: instagram.com/ashleygraham)

На днях модель зробила ще одне важливе зізнання: Ешлі побувала на шоу Елен Чи Дедженерес – американської актриси, комедиантки і телеведучої. Там їй ставили масу провокаційних і смішних питань, а між ними вставили дуже серйозне – кого вони чекають, хлопчика чи дівчинку? І Ешлі не замислюючись видала правду: це хлопчик! Судячи з реакції моделі, вона просто в захваті від цього факту. Ешлі сміялася і казала, що не може повірити: вона – мама хлопчика. Цей ролик вона опублікувала у своєму Instagram, написавши: "Це...". Шанувальники почали вітати майбутню маму і її чоловіка.

Леопардове забарвлення – улюблене у Ешлі (фото: instagram.com/ashleygraham)

До речі, модель так само обожнює сексуальні вбрання. На телешоу вона прийшла у напівпрозорій сукні з леопардовим принтом. Також нещодавно вона побувала і в іншого відомого інтерв'юера – Ліллі Сінгх, канадської актриси і зірки YouTube. Там вона блищала в сукні-майці схожого забарвлення.