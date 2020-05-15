Макс Барских представил собирательный портрет девушки в новом клипе «По секрету»

Ещё не утих оглушительный успех предыдущего сингла Макса Барских «Лей, не жалей», а музыкант выпускает очередной блокбастер из будущего альбома «1990». В день премьеры трека «По секрету» артист также презентует одноименный клип.

Лейтмотивом нового сингла Барских звучит признание женской красоты, как наивысшей силы природы.

Макс Барских: «Песней и клипом мне хотелось создать портрет современной женщины, подчеркнуть его многогранность, разнохарактерность: от юной соблазнительной Лолиты до яркой фурии».

Чтобы экранизировать многогранность и уникальность женского портрета, команда артиста отправилась в Лос-Анджелес. За месяц до старта съемок Барских анонсировал международный кастинг, в рамках которого более 100 девушек-моделей из разных стран боролись за свое место в будущей видеоработе.

Алан Бадоев: «Мы искали не просто модельную внешность, нам был интересен характер женщины. Я изначально задумал видео в стиле знаменитых клипов Джорджа Майкла с топ моделями 90-х. Именно по этой причине мы пригласили Анну Богдан – нашу музу и близкую душу, а также очень талантливого режиссера к со-созданию собирательного видео образа».

Благодаря неповторимому авторскому почерку и умению точно прочувствовать красоту мимолетного момента, будущая работа в объективе Богдан приобрела особый шик и чувственность.

Анна Богдан: «Нас троих соединяет то, что мы вдохновляемся энергией друг друга. Мы чувствуем похожие моменты и смотрим на мир через линзу некой параллельной романтической реальности. Сквозь призму этого видео я хотела передать образы абсолютно разной и сумасшедшей по своей природе женщины, какими противоречивыми и предсказуемыми, разными и в то же время похожими мы можем быть. Закат, девушки и некая свобода, поиск той самой единственной, поиск того самого чувства… И Макс словно гость, сошедший из кадра 90-х. Это моя любимая эра в стилистике клипов».

Практически вся работа над созданием нового видео от первого дня кастинга до постпродакшена финального кадра проходила в режиме онлайн между Киевом и Лос-Анджелесом, а сам съемочный процесс занял четверо суток. Технической особенностью клипа является тот факт, что весь материал отснят на винтажную кинокамеру 8 mm.

«По секрету» - четвертый трек из шестого полноформатного альбома Барских «1990». Премьера сингла состоялась на всех цифровых площадках мира и эксклюзивно в эфире топовых радиостанций 7 стран: Украины, Беларуси, России, Казахстана, Молдовы, Латвии, Эстонии.