Без макияжа и в объятиях любимого: "ангел" Victoria’s Secret Барбара Палвин поделилась откровенным фото с карантина

Барбара Палвин никогда не была особо активна в сети. Большинство постов «ангела» Victoria’s Secret посвящены ее карьерным достижениям. Она делится кадрами с многочисленных съемок, рекламных кампаний и проектов. А вот личными фото – крайне редко. Но с появлением в жизни венгерской красавицы парня ситуация несколько изменилась. Теперь соблазнительные кадры из глянцевых изданий перемежаются романтичными кадрами с Диланом.

Сейчас Барбара и ее бойфренд находятся вместе на самоизоляции. Последние новости он них появились в сети еще в начале карантина. С тех пор влюбленная парочка надолго пропала из поля зрения фанатов. И вот – долгожданное обновление.

Барбара и Дилан (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Барбара в сториз запостила новое фото с Диланом, на котором продемонстрировала, как проходит их карантин. Сама красавица и ее бойфренд удобно разместились на одном кресле, накрывшись одеялом. Уютное и романтичное фото Палвин подписала: «Просто проверка связи. Надеюсь, все в безопасности…».

Выглядит популярная модель отлично. И как видно, во времена самоизоляции она решила не заморачиваться с макияжем и укладкой. А Дилан Спроус – со стрижкой и бритьем. Актер за время карантина отрастил усы и бороду. К слову, парень знаменитой модели давно признавался, о мечтает изменить свой стиль таким образом, сделав его более мужественным. Наконец ему это удалось! Пара насаждается играми, смотрит фильмы и совершают звонки друзьям. Так что в целом график девушки стал более расслабленным и мягким.

Пара отлично проводит время (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

В одном из интервью ранее она рассказывала, что даже в выходные она старается просыпаться рано (около 7 часов утра), и главным ритуалом для нее является выпить пару чашек свежесваренного кофе. Затем она отправляется в ванную, где совершает бьюти-процедуры. Модель также призналась, что после того, как ее сделали «ангелом» Victoria’s Secret, количество походов в спортзал резко увеличилось – до 10 в неделю. Так что уже утром она идет на занятия к тренеру. А после – на встречу с парнем.

«Это так непривычно – иметь парня! У меня никого не было 6 лет. Мне повезло, потому что мне кажется, я встретила настоящего мужчину. Он очень добрый и ласковый…», – признается Палвин.