Без макіяжу і в обіймах коханого: "ангел" Victoria's Secret Барбара Палвін поділилася відвертим фото з карантину

Барбара Палвін ніколи не була особливо активна в мережі. Більшість постів «ангели» Victoria's Secret присвячені її кар'єрним досягненням. Вона ділиться кадрами з численних зйомок, рекламних кампаній і проектів. А ось особистими фото – вкрай рідко. Але з появою в житті угорської красуні хлопця ситуація дещо змінилася. Тепер спокусливі кадри з глянцевих видань перемежовуються романтичними кадрами з Діланом.

Зараз Барбара і її бойфренд знаходяться разом на самоізоляції. Останні новини він них з'явилися в мережі ще на початку карантину. З тих пір закохана парочка надовго зникла з поля зору фанатів. І ось довгоочікуване оновлення.

Барбара і Ділан (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Барбара в сторіз запостила нове фото з Діланом, на якому продемонструвала, як проходить їх карантин. Сама красуня і її бойфренд зручно розмістилися на одному кріслі, накрившись ковдрою. Затишне і романтичне фото Палвін підписала: «Просто перевірка зв'язку. Сподіваюся, всі в безпеці...».

Виглядає популярна модель відмінно. І як видно, у часи самоізоляції вона вирішила не морочитися з макіяжем і укладкою. А Ділан Спроус – зі стрижкою і голінням. Актор за час карантину відростив вуса і бороду. До речі, хлопець знаменитої моделі нещодавно зізнавався, про мріє змінити свій стиль таким чином, зробивши його більш мужнім. Нарешті йому це вдалося! Пара насаджується іграми, дивиться фільми і здійснюють дзвінки друзям. Так що в цілому графік дівчини став більш розслабленим і м'яким.

Пара відмінно проводить час (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

В одному з інтерв'ю раніше вона розповідала, що навіть у вихідні вона намагається прокидатися рано (близько 7 годин ранку), і головним ритуалом для неї є випити пару чашок свіжозвареної кави. Потім вона вирушає у ванну, де робить свої б'юті-процедури. Модель також зізналася, що після того, як її зробили «ангелом» Victoria's Secret, кількість походів в спортзал різко збільшилася – до 10 на тиждень. Так що вже вранці вона вирушає на заняття до тренера. А потім – на зустріч з хлопцем.

«Це так незвично – мати хлопця! У мене нікого не було 6 років. Мені пощастило, тому що мені здається, я зустріла справжнього чоловіка. Він дуже добрий і ласкавий...», – зізнається Палвін.