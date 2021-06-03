Без макияжа и фотошопа: Анастасия Приходько призналась, что делала со своим лицом

На первом фото Анастасия запечатлена в красной блузке и пиджаке такого же цвета. На ее лице нет ни грамма косметики. Исполнительница предложила фолловерам угадать, вносила ли она какие-то изменения в свою внешность.

Анастасия Приходько показала лицо без макияжа и фотошопа (фото: instagram.com/prykhodko_official)

"Итак, знатоки-эксперты. Мне 34. На фото исключительно коррекция светотени (экспозиция и контраст) Никаких фотошопов. Что я делала со своим лицом??? Ваши варианты", - написала певица.

Пользователи сети в основном предположили, что ничего, кроме ухода за кожей и возможно, татуажа бровей.

На следующем фото Приходько также предстала без косметики и в белом топе. Знаменитость честно рассказала, что ничего со своим лицом не делала и предпочитает стареть естественно. Хотя и не исключает возможность какой-то коррекции в будущем.

Анастасия Приходько заявила, что ничего не делала со своим лицом и у нее все натуральное (фото: instagram.com/prykhodko_official)

"Итак, всё по-честному, как и обещала. Что я делала со своим лицом? Ничего! Вы бы знали, как мне ваши комментарии, как бальзам на душу! Так приятно было читать. Знаю, найдутся, кто скажет "ой, не надо лапшу на уши" - серьезно, вы ж знаете меня, я за свои слова всегда в ответе! Никаких ботоксов, подтяжек и растяжек на мне сейчас нет. Губы тоже не колола! Хотя, очень хочу подправить ассиметрию со временем. Ну, нет в мире женщины, которая будет всегда довольна собой", - поделилась певица.

При этом Анастасия не осуждает тех, кто решился на пластику или инъекции.



"Девочки, я не против косметологов, ухода за собой и различных там уколов, когда есть возможность, когда это нужно или просто когда хочется! Знаете, почему? Потому, что это ваша жизнь, ваши решения и ваши деньги! Не смотрите на других, принимайте решения так, чтоб было хорошо вам! Не ради кого-то, а в первую очередь ради себя любимой", - считает артистка.

Однако она себе пока что нравится в том виде, что есть, и не обращает внимания на слова недоброжелателей.



"Просто пока я выбирала быть собой естественной! Мне это ближе. Я за адекватное настоящее взросление. Вы думаете, меня обижали слова под постом тех, кто говорил, что я выгляжу старше, чем мне есть? Та ради Бога! Я то себе нравлюсь, просто невыспанная немного, остальное - вкусовщина", - подытожила Приходько.