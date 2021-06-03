Без макіяжу і фотошопу: Анастасія Приходько зізналася, що робила зі своїм обличчям

На першому фото Анастасія відображена в червоній блузці і піджаку такого ж кольору. На її обличчі немає ні грама косметики. Виконавиця запропонувала фоловерам вгадати, чи вносила вона якісь зміни в свою зовнішність.

Анастасія Приходько показала обличчя без макіяжу і фотошопу (фото: instagram.com/prykhodko_official)

"Отже, знавці-експерти. Мені 34. На фото виключно корекція світлотіні (експозиція і контраст) ніяких фотошопів. Що я робила зі своїм обличчям??? Ваші варіанти", - написала співачка.

Користувачі мережі в основному припустили, що нічого, крім догляду за шкірою і можливо, татуажу брів.

На наступному фото Приходько також постала без косметики і в білому топі. Знаменитість чесно розповіла, що нічого зі своїм обличчям не робила і вважає за краще старіти природно. Хоча і не виключає можливість якоїсь корекції в майбутньому.

Анастасія Приходько заявила, що нічого не робила зі своїм обличчям і у неї все натуральне (фото: instagram.com/prykhodko_official)

"Отже, все по-чесному, як і обіцяла. Що я робила зі своїм обличчям? Нічого! Ви б знали, як мені ваші коментарі, як бальзам на душу! Так приємно було читати. Знаю, знайдуться, хто скаже "ой, не треба локшину на вуха" - серйозно, ви ж знаєте мене, я за свої слова завжди у відповіді! Ніяких ботоксів, підтяжок і розтяжок на мені зараз немає. Губи теж не колола! Хоча, дуже хочу підправити асиметрію з часом. Ну, немає в світі жінки, яка буде завжди задоволена собою", - поділилася співачка.

При цьому Анастасія не засуджує тих, хто зважився на пластику або ін'єкції.



"Дівчатка, я не проти косметологів, догляду за собою і різних там уколів, коли є можливість, коли це потрібно або просто коли хочеться! Знаєте, чому? Тому, що це ваше життя, ваші рішення і ваші гроші! Не дивіться на інших, приймайте рішення так, щоб було добре вам! Не заради когось, а в першу чергу заради себе коханої", - вважає артистка.

Однак вона собі поки що подобається в тому вигляді, що є, і не звертає уваги на слова недоброзичливців.



"Просто поки я вибирала бути собою природною! Мені це ближче. Я за адекватне справжнє дорослішання. Ви думаєте, мене ображали слова під постом тих, хто говорив, що я виглядаю старше, ніж мені є? Та заради Бога! Я собі подобаюся, просто невиспана трохи, решта - смаківщина", - підсумувала Приходько.