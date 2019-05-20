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Магічний погляд: Тіна Кароль причарувала загадковим фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.05.2019 - 13:56
Магічний погляд: Тіна Кароль причарувала загадковим фото
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Кароль, як завжди, спокушає проникливістю

Тіна Кароль не перестає з дня в день балувати своїх шанувальників (а це більше 920 тис. підписників тільки в мережі instagram) незвичайними фото. Зазначимо, що у співачки це вже своєрідна "постійна рубрика" – кожен день публікувати фото з різних фотосесій. І якщо знімки часто носять відвертий або грайливий характер, то на останніх фото Кароль з'явилася в незвичному образі.

Так, на фото українська виконавиця постає перед шанувальникам без звичного насиченого макіяж з акцентом на губи, а також без голлівудської зачіски з масивними хвилями.

На новому чорно-білому знімку Кароль з'явилася у своїй природній красі. Цікаво, що на незвичайному фото обличчя співачки під поривом вітру прикриває волосся. Видно лише очі виконавиці.

Як завжди, Кароль ніяк не підписала фото. Лише вказавши фотографа - Аня Гончарова.

Тіна Кароль

Зворушлива Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники поспішили залишити захоплені коментарі під її новим фото:

  • "Ось це краса, ось це я розумію"
  • "Вітер з моря дув, вітер з моря дув"
  • "Моє серце скоро точно не витримає"
  • "Тону..."
  • "Аааа... Цей погляд"
  • "Боже мій, яка гарна"
  • "Загадкова така"
  • "Магічний погляд"
  • "Воооооу, просто немає слів"
  • "Тін, Ви шалено красива"
  • "Найніжніша фотосесія"
  • "Як круто! Нереально красивий кадр"
  • "Скільки естетики в одному фото"
  • "Боже, яка гарна фотографія! Ось одні очі і волосся, а виглядає бомбісімо"

Нагадаємо, що до цього Тіна Кароль вже публікувала фото з нової чорно-білій фотосесії Тоді співачка позувала з трохи іншого ракурсу.

Прониклива Тіна Кароль

Прониклива Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, раніше зваблива Кароль звела з розуму чуттєвим фото. Шанувальники Тіни навіть назвали її "жінкою-вамп".

Також раніше повідомлялося про те, що Тіна Кароль показала унікальні сімейні фото.

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