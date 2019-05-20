Магічний погляд: Тіна Кароль причарувала загадковим фото

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Кароль, як завжди, спокушає проникливістю

Тіна Кароль не перестає з дня в день балувати своїх шанувальників (а це більше 920 тис. підписників тільки в мережі instagram) незвичайними фото. Зазначимо, що у співачки це вже своєрідна "постійна рубрика" – кожен день публікувати фото з різних фотосесій. І якщо знімки часто носять відвертий або грайливий характер, то на останніх фото Кароль з'явилася в незвичному образі.

Так, на фото українська виконавиця постає перед шанувальникам без звичного насиченого макіяж з акцентом на губи, а також без голлівудської зачіски з масивними хвилями.

На новому чорно-білому знімку Кароль з'явилася у своїй природній красі. Цікаво, що на незвичайному фото обличчя співачки під поривом вітру прикриває волосся. Видно лише очі виконавиці.

Як завжди, Кароль ніяк не підписала фото. Лише вказавши фотографа - Аня Гончарова.

Зворушлива Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники поспішили залишити захоплені коментарі під її новим фото:

"Ось це краса, ось це я розумію"

"Вітер з моря дув, вітер з моря дув"

"Моє серце скоро точно не витримає"

"Тону..."

"Аааа... Цей погляд"

"Боже мій, яка гарна"

"Загадкова така"

"Магічний погляд"

"Воооооу, просто немає слів"

"Тін, Ви шалено красива"

"Найніжніша фотосесія"

"Як круто! Нереально красивий кадр"

"Скільки естетики в одному фото"

"Боже, яка гарна фотографія! Ось одні очі і волосся, а виглядає бомбісімо"

Нагадаємо, що до цього Тіна Кароль вже публікувала фото з нової чорно-білій фотосесії Тоді співачка позувала з трохи іншого ракурсу.

Прониклива Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, раніше зваблива Кароль звела з розуму чуттєвим фото. Шанувальники Тіни навіть назвали її "жінкою-вамп".

Також раніше повідомлялося про те, що Тіна Кароль показала унікальні сімейні фото.