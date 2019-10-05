Повезло мужу, загляденье! Полякова похвасталась стройными ножками в эффектном платье (фото)

Оля Полякова поделилась в сети новыми парижскими фото
Оля Полякова, которая отправилась в столицу Франции на показ известного украинского дизайнера Андре Тана, порадовала своих поклонников волнующим фото в платье от Atelier Andre, стоимость которого составляет 1700 евро. В этом наряде Королева ночи похвасталась стройными длинными ножками и собрала в сети массу восторженных отзывов. Снимок артистка опубликовала в субботу, 5 октября, на своей страничке в Instagram.
Поп-звезда уже успела и выступить перед многочисленными меломанами, и прогулятся по парижским улицам. Недавно певица показала фанам забавное фото возле знаменитой скульптуры в парке Ле-Аль - Человека слушающего.
Сейчас артистка выложила снимок на улице города романтиков, на котором предстала в коротком темном платье, ткань которого выполнена в форме перьев птицы. Также на Поляковой легкая элегантная курточка с откинутым рукавом, обнажающим левое плечо певицы. Черные очки и розовая сумочка дополняют образ "суперблондинки".
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
"Однажды в Париже", - подписала кадр Оля.
Пользователи сети восторгаются стройной фигурой артистки и нарядом, очень выгодно подчеркивающим природную красоту звезды. Читая комментарии можно с уверенностью констатировать - поклонники у ее ног и просто в восторге от этого.
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Ранее мы писали о том, что Оля Полякова прогулялась по Парижу в смелых нарядах и посетила показ Андре Тана.