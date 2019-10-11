Була коханкою: Оля Полякова зробила несподіване зізнання

Оля Полякова (фото: прес-служба СТБ)

Полякова зважилася на відверту розмову з журналістами

Оля Полякова – співачка, яка була відома як Суперблондинка, нині змінила амплуа і стала називатися просто - Королева Ночі. Зірка разом із чоловіком Вадимом виховує двох доньок - Марію і Алісу. Про те, як подолала кризу з коханим та любовний трикутник, розповіла у рубриці «Кава з перцем» у програмі «Зірковий шлях» на каналі «Україна».

Оля Полякова вдома буває нечасто, з дітьми багато часу проводить її чоловік, за яким вона заміжня 15 років.

«Вадим з дітьми займається, він у нас мама-папа. У нього пізно з’явилися діти, він дуже свідомий з ними, гарний батько, хоче бачити, як вони ростуть. Він дуже багато працював у своєму житті, сьогодні працює менше набагато. Ми помінялися місцями трошки, але, якби це було по–іншому, це було б неможливо, в мене вже не було б сім’ї. Тільки в такому виді це можливо», - говорить Полякова «Зірковому шляху».

Співачка зізнається, що у її стосунках з коханим були кризи, а на початку їхнього роману, вона - була його коханкою.

«Я була коханкою у свого чоловіка. Недовго, бо він дуже рішучий, він не став мучити ні одну, ні другу, він це коло перервав і все. Але я пережила цю історію, я знаю, що це таке, я розумію цю жінку, її горе, і трикутник – це неприємно, це трагічна ситуація, і я раджу в ньому не жити, його перервати в якийсь бік, або в той, або в інший», - говорить Полякова на каналі «Україна».

Оля Полякова з чоловіком Вадимом

За словами зірки, стосунки з чоловіком у неї змінились у кращий бік.

«По-перше, ми дуже змінилися з ним, життя нас дуже поміняло, і це добре, тому що в тій моделі це було б теж неможливо. Тому єдине, що не змінилося в моєму чоловікові, це, що він завжди на моєму боці, завжди мене підтримує, всі погані, я прекрасна, навіть, якщо я не права, а я не права буваю так часто. Ніколи мене не критикує, і це щастя, що ми зустрілися, це правда», - говорить Оля Полякова.

Зараз співачка не пам’ятає навіть колишніх обранців, адже шлюб абсолютно змінив її життя.

«Чесно скажу, я нічого не пам’ятаю до свого життя з моїм чоловіком. По-перше, це було давно, я вже запам’ятовала, а по-друге, в мене настільки змінилося з ним життя, його якість, яскравість, наповненість, що я те все не пам’ятаю, щось там було, якісь любові. Чесно, тоді мені здавалося, що це трагедія і це більше не буде ніколи, і все, кінець моєму життю жіночому, але зараз я навіть не пам’ятаю тих імен», - поділилася Полякова.

Нагадаємо, раніше Маша Полякова в топі і лосинах показала, як стежить за собою.