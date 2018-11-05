Любовь за пределами гравитации: украинский поп-дуэт выпустил захватывающий клип

Скриншот из видео

В видео на песню "Де Ми?" музыканты доказали, что энергия любви творит чудеса

Дуэт Алексея Мартыненко и Алены Жигаревой On I Ona, которая органично сочетает в своем творчестве элементы дип-хауса и мелодичную поп-музыку, выпустил новый клип.

"Когда в мире появляется два любящих человека, они словно производят мощный заряд. Вместе они становятся способны на многое", - комментирует видео Алексей.

Кадры из видео

В этом видео ребята решили доказать, что любовь - за пределами гравитации.

"Перед нами стояла задача сделать что-то необычное и удивительное. Летающие предметы, магические эффекты… Стоило начать воплощать задуманное, как удивительное стало частью нашей реальной жизни! Это были очень сложные и, вместе с тем, захватывающие съемки. Я был приятно удивлен выдержкой Леши и Алены. Сутки без сна, битая посуда, сцены на крыше со швальным ветром и перепады температуры - от 30 градусов тепла до нуля. Но ребята при этом находили в себе силы шутить и получали удовольствие от процесса", - рассказал о работе над видео клипмейкер Радислав Лукин.

Видео: YouTube/On I Ona Official

Напомним, что не так давно американский певец и актер Алекс Громаковский выпустил первый студийный украиноязычный сингл "Мамі".

Ранее мы писали о том, что появился фантастический кавер на самую популярную украинскую песню.

Видео: РБК-Украина