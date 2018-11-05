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Любов за межами гравітації: український поп-дует випустив захоплюючий кліп

Lite » Зірки 05.11.2018 - 12:44
Скріншот з відео
Скріншот з відео

У відео на пісню "Де Ми?" музиканти довели, що енергія кохання творить чудеса

Дует Олексія Мартиненка та Альони Жигарьової On I Ona, яка органічно поєднує в своїй творчості елементи дип-хауса і мелодійну поп-музику, випустив новий кліп.

"Коли у світ з'являється дві люблячі людини, вони немов створюють потужний заряд. Разом вони стають здатні на багато що", - коментує відео Олексій.

 

Кадри з відео

У цьому відео артисти вирішили довести, що любов - за межами гравітації.

"Перед нами стояло завдання зробити щось незвичайне і дивовижне. Літаючі предмети, магічні ефекти... Варто почати втілювати задумане, як дивовижне стало частиною нашого реального життя! Це були дуже складні і, разом з тим, захоплюючі зйомки. Я був приємно здивований витримкою Льоші і Альони. Добу без сну, битий посуд, сцени на даху з швальным вітром і перепади температури - від 30 градусів тепла до нуля. Але вони при цьому знаходили в собі сили жартувати і отримували задоволення від процесу", - розповів про роботу над відео кліпмейкер Радислав Лукін.

Відео: YouTube/On I Ona Official

Нагадаємо, що не так давно американський співак і актор Алекс Громаковський випустив перший студійний україномовний сингл "Мамі".

Раніше ми писали про те, що з'явився фантастичний кавер на саму популярну українську пісню.

Відео: РБК-Україна

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