"Любовь с первого взгляда": Подкопаева рассказала об усыновлении ребенка

Фото: Лилия Подкопаева с детьми (коллаж РБК-Украина)

Знаменитая спортсменка поделилась необычной и трогательной историей своего материнства

Известная украинская гимнастка, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, которая сейчас больше живет в США, разоткровенничалась о своем материнстве. В интервью "Гордон" мама двоих детей рассказала о том, как нашла своего приемного сына Вадима.

"У меня была большая программа с детским фондом ЮНИСЕФ. Мы посещали детские дома по всей Украине. Общались, пытались понять, что необходимо сделать. Я задавала себе вопрос: "А вот если бы, смогу я или не смогу?.." И однажды в донецком детском доме я увидела малыша, который своими пальчиками зацепил меня. И это оказалась любовь с первого взгляда. Сложно рассказывать об этом, потому что каждый человек переживает по-своему. Вадька смотрел большущими глазами, вцепился в мои пальцы, и я знала, что никуда без него уже не уйду. Знаешь, дети нас выбирают. Неважно, мы биологические родители или нет. Не знаю, как это происходит. Действительно, удивительные, сказочные, волшебные истории, происходящие в нашей жизни", - поделилась знаменитость.

Фото: Лилия Подкопаева с детьми (instagram.com/liliyapodkopaeva_official)

Лилия призналась, что дети - это настоящее счастье.

"Этот мальчик принес в мою жизнь столько радости и счастья. Ручки, которые когда-то вцепились в мои пальцы, обнимают меня сейчас. Через месяц он будет уже тинэйджером, на голову выше меня. Подходит и говорит: "Мама, я люблю тебя!" Без Вадима не было бы Каролины и наоборот. Я им всегда говорю, что они одно целое. И где бы они ни находились, ближе их нет никого", - говорит она.

Подкопаева сообщила, что после решения усыновить мальчика в ее жизни случилось настоящее чудо.

"Когда я его увидела, ему было шесть месяцев. Когда был суд по усыновлению – восемь месяцев. Мне нужно было в суде доказать, что малышу будет со мной лучше, чем без меня, в детском доме. Меня тогда это сильно возмутило. А сейчас я понимаю: действительно, государственный орган должен понимать, к кому попадает ребенок. Жилищные условия должны соответствовать прописанным стандартам. С психологом нужно общаться, потому что у меня не было никакого материнского опыта. А тут – из ряда вон выходящий случай. Как себя вести, что нужно делать? Потом произошло чудо. В процессе собирания документов – а ты должен показать справку о состоянии здоровья, об отсутствии судимости и тому подобное – я понимаю, что у нас будет прибавление в семействе. Это вообще было…" - отметила гимнастка.

Фото: Лилия Подкопаева с сыном (instagram.com/liliyapodkopaeva_official)

По ее словам, перед счастливым известием она пережила сложный эпизод своей жизни.

"Этому предшествовала кража машины с избиением, и врачи сказали, что у меня не будет детей. Было очень больно, страшно, обидно, стыдно, что такое в наши дни происходит. Сейчас-то я понимаю, что такое происходит постоянно. Несколько лет назад снова машина ушла. Вроде не может такого быть, чтобы у одного человека два раза машину угоняли. И смех, и грех. Так вот, когда я поняла, что будет прибавление, была двойная радость. Двойное чудо – и двойной страх. Двукратная мама, да? То ни одного, то сразу двое!" - рассказала спортсменка.

Напомним, что украинский бизнесмен, бывший муж популярной спортсменки Лилии Подкопаевой Тимофей Нагорный попал в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".

Его арестовали по подозрению в госизмене и мошенничестве.

Кстати, ранее певица и мать троих детей Анна Седокова ответила на упреки в недостаточной любви к своим детям.

Видео: РБК-Украина