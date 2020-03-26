Любовь моей жизни: Влад Топалов очаровал фото с подросшим сыном Майклом

Регина Тодоренко и Влад Топалов, как ответственные родители, также остается дома. Звездная пара присоединилась к всемирному флешмобу “Я остаюсь дома”. Пара не скрывает, что им также, как и другим, скучно дома и бывает непросто. Однако своим звездным родителям не дает заскучать их двухлетний сын Михаил, которого Влад и Регина ласково называют Майклом. На своих instagram-страничках телеведущая и музыкант стали все чаще публиковать милые фото и видео с сыночком. Регина и Влад порадовали фанов архивными кадрами.

В период карантина новых событий в жизни звезд заметно поубавилось. Концерты, премьеры и вечеринки отменены еще на месяц, так что нужно хоть как-то выходить из ситуации. Многие звезды решили пересмотреть свои фото-архивы. Кстати, особенно эта практика понравилась американской светской львице Ким Кардашьян. Красотка нашла в семейном архиве свое фото, сделанное еще в 90-х…

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Тодоренко также “пошла по архивам”. Звездная мама опубликовала солнечное фото с отдыха вместе с Майком. На снимке — голубое небо, пальмы, Регина в летнем образе. В общем, все то, чего так не хватает многим из нас. На руках телеведущая держит сыночка. При этом позируют они спиной к камере.

“Все поездки отменены, поэтому путешествуем сидя на диване с помощью фотографий. Я стараюсь не терять оптимистический настрой. У вас как дела?” — делится позитивом Тодоренко.

Фолловеры Регина поспешили ответить на ее вопрос:

“Отлично)))) мою жизнь пока мало затронул и вирус и карантин)) Жизнь в деревне недалеко от города — это кайф”

“Что-то становятся уже не спокойно”

“Регина, согласна с вами) Без оптимистического настроя никак! Надежда на лучшее и Вера в чудо”

“Надеемся только на лучшее и мечтаем о море”

“И я путешествую с помощью ваших фотографий, но на работе…”

Скриншот комментариев: instagram.com/reginatodorenko

А вот Топалов опубликовал другое, еще более милое фото. Музыкант также позирует с сыном, сидя дома на диване. На этот раз можно рассмотреть Майкла вблизи.

При этом отец и сын позируют в шляах. А Миша сделал очень серъезное выражение лица и ткнул пальчиком вперед, словно на что-то указывая.

Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

Звзедный отец обыграл фото под современые реалии.

“Эй, ТЫ!!!! Не выходи из дома, ради здоровья моего и моих близких! Придумайте свою надпись под такой фоткой!! Думаю, надо такие плакаты сделать. Хорошего дня, мои дружочки”, — пишет Влад.

“Любовь всей моей жизни”, — прокомментировала фото супруга с сыном Тодоренко.