Любов мого життя: Влад Топалов зачарував фото з підрослим сином Майклом

Регіна Тодоренко і Влад Топалов, як відповідальні батьки, також залишається вдома. Зіркова пара приєдналася до всесвітнього флешмобу "Я залишаюся вдома". Пара не приховує, що їм також, як і іншим, нудно вдома і буває непросто. Однак своїм зоряним батькам не дає занудьгувати їх дворічний син Михайло, якого Влад і Регіна ласкаво називають Майклом. На своїх instagram-сторінках телеведуча і музикант стали все частіше публікувати милі фото і відео з синочком. Регіна і Влад порадували фанів архівними кадрами.

У період карантину нових подій в житті зірок помітно поменшало. Концерти, прем'єри і вечірки скасовано ще на місяць, так що треба хоч якось виходити з ситуації. Багато зірок вирішили переглянути свої фото-архіви. До речі, особливо ця практика сподобалася американській світській левиці Кім Кардашьян. Красуня знайшла в сімейному архіві своє фото, зроблене ще в 90-х...

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Тодоренко також "пішла по архівах". Зіркова мама опублікувала сонячне фото з відпочинку разом з Майком. На знімку — блакитне небо, пальми, Регіна у літньому образі. Загалом, все те, чого так не вистачає багатьом з нас. На руках телеведуча тримає синочка. При цьому вони позують спиною до камери.

“Всі поїздки скасовані, тому подорожуємо сидячи на дивані з допомогою фотографій. Я намагаюся не втрачати оптимістичний настрій. У вас як справи?" — ділиться позитивом Тодоренко.

Фолловери Регіна поспішили відповісти на її питання:

"Відмінно)))) моє життя поки мало торкнувся і вірус і карантин)) Життя в селі недалеко від міста — це кайф"

"щось стають вже не спокійно"

“Регіна, згодна з вами) Без оптимістичного настрою ніяк! Надія на краще і Віра в чудо"

"Сподіваємося лише на краще і мріємо про море"

"І я подорожую з допомогою ваших фотографій, але на роботі..."

Скріншот коментарів: instagram.com/reginatodorenko

А ось Топалов опублікував інше, ще більш миле фото. Музикант також позує з сином, сидячи вдома на дивані. На цей раз можна розглянути Майкла поблизу.

При цьому батько і син позують в шляах. А Міша зробив дуже серйозний вираз обличчя і пальчиком тицьнув вперед, немов на щось вказуючи.

Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

Звзедный батько обіграв фото під современые реалії.

“Гей, ТИ!!!! Не виходь з будинку, заради здоров'я мого і моїх близьких! Придумайте свою напис під такою фоткою!! Думаю, треба такі плакати зробити. Доброго дня, мої дружочки", — пише Влад.

"Кохання всього мого життя", — прокоментувала фото дружина з сином Тодоренко.