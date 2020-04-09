Не дождусь, когда стану мамой: Леди Гага откровенно рассказала о личной жизни и работе

Леди Гага (фото: instagram.com/ladygaga)

Звезда украсила майскую обложку Instyle Magazine

Леди Гага украсила очередную обложку. Она стала героиней нового бьюти-выпуска известного глянцевого журнала Instyle Magazine. Выбор главной звезды номера был основан на многих факторах. И Гага с ее популярностью, причастностью к бьюти-сфере и любовью помогать другим идеально подошла на эту роль.

«GA! GA! Маленькие монстры, поднимите свои лапы высоко. @ladygaga украшает наш последний бьюти-выпуск по очевидным причинам: от сбора 35 миллионов долларов на борьбу с #coronavirus до вспышки радости с ее новым альбомом и сужению этому образа. Суперзвезда эстрады – воплощение красоты во всех отношениях», – написали на странице издания в сети.

Певица украсила новый выпуск (фото: instagram.com/instylemagazine)

В футуристичной съемке, которая проходила на природе, певица примерила массу стильных образов: как женственных роскошных, так и бунтарских в духе эпатажной звезды. Пышные платья с пеной оборок и строгие костюмы дополняют колье с шипами, металлические браслеты, необычной формы маски и другие броские аксессуары. Завершают образы ярко-розовые волосы и выразительный макияж, а также маникюр им в тон. Есть здесь и более нежные луки, с невесомой вуалью и изысканными украшениями от знаменитых ювелирных марок.

Звезда в новой съемке (фото: instagram.com/instylemagazine)

В откровенном интервью Леди Гага рассказала о своем возвращении в музыку. А также поведала о планах на будущее и мечтах. Интересно, что она дала много честных ответов о своей личной жизни. Так, 33-летняя звезда призналась, что мечтает о детях и уже с нетерпением ждет, когда станет мамой. «Разве это не невероятно, что мы, женщины, можем растить человека внутри себя, а затем выпускать его наружу? При этом наша главная задача – поддержать его жизнь…», – рассуждает певица.

Знаменитость блистает в необычнх нарядах (фото: instagram.com/instylemagazine)

Напомним, сейчас певица состоит в отношениях с предпринимателем Майклом Полански. Счастливая и влюбленная, Гага часто публикует совместные фото со своим бойфрендом. По словам приближенных к паре людей, Леди Гага давно не была настроена так серьезно в отношении мужчины. Так что, вполне возможно, вскоре мы услышим радостные новости о долгожданном материнстве звезды.