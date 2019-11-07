Люблю трудности: Регина Тодоренко мечтает выйти на паркет в следующем сезоне Танцы со звездами

В это воскресенье на канале "1+1" прошел десятый прямой эфир шоу Танцы со звездами 2019. Отметим, что ведущей балкона на этот раз была украинская путешественница Регина Тодоренко, которая успела продемонстрировать растяжку на шпильках. Традиционно во время рекламы поклонники наблюдали за бэкстейджем проекта на официальной странице в Фейсбуке, который в этом году ведет актер и ведущий "Сніданку. Вихідний" Александр Попов. По мнению Александра, все самое интересное всегда остается за кадром.

Так, в прошлый раз в рекламной паузе Александр успел пообщаться с суперзвездой Региной Тодоренко, которая была ведущей балкона. Регина рассказала о своих впечатлениях от проведения первого прямого эфира.

"Очень волнуюсь. Кажется, было бы легче отдыхать с мозамбиканцамы", - в шутку сказала артистка. - Я поражена. Здесь действительно классная организация и выступления героев непревзойденные. Я смотрю все выпуски в YouTube и очень болею за Аню Ризатдинову. Елена Кравец тоже очень крутая. Какая градация у нее произошла от первого до одиннадцатого эфира".

Красотка Регина Тодоренко в качестве ведущей балкона Танцы со звездами 2019, десятый эфир

На вопрос, хотела бы она принять участие в проекте, Регина ответила: "Думаю, может в следующем году ... Может меня пригласят. Почему бы нет? Это очень крутой проект. Конечно, сложно, но я люблю трудности. Ты видел, что я могу? Видел, как я прыгала с водопада Виктория? Поэтому, мне кажется, что я бы Танцы тоже одолела, если вдруг не забеременею. Или буду танцевать беременной ча-ча-ча".

В свою очередь, артист Павел Зибров, который был гостем на эфире, также признался, что болеет за Елену Кравец.

Напомним, в это воскресенье на канале "1+1" состоится долгожданный четвертьфинал Танцев со звездами 2019, который удивит телезрителей новыми феерическими постановками, ведь борьба за место в финале стала ожесточённее. Пять пар, которые остались в проекте, будут пытаться превзойти своих конкурентов, поэтому готовы показать на паркете еще больше техники и танцев.

Напомним, ранее Наталья Могилевская сделала похвальное признание о Тодоренко! В 2008 году Регина вошла в число финалистов проект “Фабрика звёзд-2”, после чего стала солисткой группы Real O. Продюсером группы являлась Могилевская. Во время 10-го эфира Танцев со звездами Могилевская и Тодоренко встретились и сделали совместные фото.