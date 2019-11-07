Люблю труднощі: Регіна Тодоренко мріє вийти на паркет у наступному сезоні Танці з зірками

В цю неділю на каналі "1+1" пройшов десятий прямий ефір шоу Танці з зірками 2019. Зазначимо, що ведучою балкона на цей раз була українська мандрівниця Регіна Тодоренко, яка встигла продемонструвати розтяжку на шпильках. Традиційно під час реклами шанувальники спостерігали за бекстейджем проекту на офіційній сторінці у Фейсбуці, який в цьому році веде актор і ведучий "Сніданку. Вихідний" Олександр Попов. На думку Олександра, все найцікавіше завжди залишається за кадром.

Так, минулого разу в рекламній паузі Олександр встиг поспілкуватися з суперзіркою Регіною Тодоренко, яка була ведучою балкону. Регіна розповіла про свої враження від проведення першого прямого ефіру.

"Дуже хвилююся. Здається, було б легше відпочивати з мозамбіканцями», - жартома сказала артистка. – Я вражена. Тут дійсно класна організація і виступи героїв неперевершені. Я дивлюся всі випуски в YouTube і дуже вболіваю за Аню Різатдінову. Олена Кравець теж дуже крута. Яка градація в неї відбулася від першого до одинадцятого ефіру".

Красуня Регіна Тодоренко в якості ведучої балкона Танці з зірками 2019, десятий ефір

На питання, чи хотіла б вона взяти участь у проекті, Регіна відповіла: "Думаю, може наступного року… Може мене запросять. Чому б ні? Це дуже крутий проект. Звісно, складно, але я люблю труднощі. Ти бачив, що я можу? Бачив, як я стрибала з водопаду Вікторія? Тому, мені здається, що я б Танці теж здолала, якщо раптом не завагітнію. Або буду танцювати вагітною ча-ча-ча".

У свою чергу, артист Павло Зібров, який був гостем на ефірі, також зізнався, що вболіває за Олену Кравець.

Нагадаємо, цієї неділі на каналі 1+1 відбудеться довгоочікуваний чвертьфінал Танців з зірками 2019, який здивує телеглядачів новими феєричними постановками, адже боротьба за місце в фіналі стала запеклішою. П’ять пар, які залишилися в проекті, намагатимуться перевершити своїх конкурентів, тому готові показати на паркеті ще більше техніки і танців.

Нагадаємо, раніше Наталя Могилевська зробила похвальне визнання про Тодоренко! У 2008 році Регіна увійшла в число фіналістів проект "Фабрика зірок-2", після чого стала солісткою групи Real O. Продюсером групи була Могилевська. Під час 10-го ефіру Танців з зірками Могилевська і Тодоренко зустрілися і зробили спільні фото.