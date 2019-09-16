"Люблю тебя, детка": Потап трогательно поздравил приемную дочь с днем рождения

Продюсер поддерживает теплые отношения с экс-супругой и детьми
Сейчас Потап счастлив во втором браке с Настей Каменских. Продюсер проводит с любимой супругой все свободное время и много путешествует, а также парочка является приверженцами активного образа жизни и регулярно показывает в сети свои совместные тренировки. При этом артист остался в отличных отношениях с бывшей женой Ириной Горовой, с которой у них есть общий сын Андрей. Кроме того, Потап по сути вырастил и дочь Ирины от предыдущих отношений Наталью.
16 сентября девушке исполнилось 22 года и приемный папа трогательно поздравил ее в сети. Потап опубликовал несколько ярких совместных фото с Наташей, на одном из которых также присутствует и его сын.
Фото: Потап с приемной дочерью Наташей (instagram.com/realpotap)
"Натаха love u baby, ты самая добрая из всех нас! Самая чувственная! Спасибо тебе за все, что ты делаешь, за то, что ты есть! #hbd", - душевно написал рэпер.
Фото: Потап с приемной дочерью Наташей и сыном Андреем (instagram.com/realpotap)
Девушка тут же поблагодарила его в комментарии.
"Лешенька спасибо", - отметила Наташа, добавив три сердечка.
Скриншот комментариев (instagram.com/realpotap)
Отметим, что Ирина Горовая вместе с Наташей и Андреем отлично повеселилась на свадьбе Потапа и Насти Каменских, которая состоялась в мае этого года.
Подписчики продюсера присоединились к поздравлениям и оставили его приемной дочери много теплых пожеланий.
Напомним, что в сентябре также отмечает день рождения и сын Потапа Андрей - мальчику исполнилось 11 лет. Продюсер с бывшей женой поздравили сына с днем рождения и сделали милое совместное фото.
К слову, Потап вместе с экс-супругой Ириной Горовой и приемной дочерью отвели Андрея в школу 1 сентября. Мальчик пошел в пятый класс.