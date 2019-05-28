"Люблю красивые женские тела": жена Николая Тищенко удивила неожиданным признанием

Барановская также еще раз блеснула эффектным образом в роскошном платье
Алла Барановская решила оригинальным образом пожаловаться многотысячной армии подписчиков на… новые алгоритмы сети instagram. Супруга Николая Тищенко сделала это мастерски: и пожаловалась, и мотивировала заходить на свою страничку, еще и роскошный образ с прошедшей столичной вечеринки показала.
Так, на своей instagram-страничке Барановская опубликовала короткое видео, в котором блогер плавной походкой шагает в восхитительном вечернем платье. На жене украинского ресторатора – вечернее объемное платье цвета фуксии. С пышной юбкой и таким же пышным верхом, а также со шлейфом. Отметим, что в таком образе Барановская блистала во время столичной вечеринки "Бал цветов", которая отгремела еще 15 мая. Но ведь никогда не поздно показывать все новые и новые детали своего яркого образа.
"На встречу всем трудностям и испытаниям меня научили идти красиво", - подписала видео Барановская.
Видео: instagram.com/allabonya
Однако примечательна вторая часть обращения Аллы к подписчикам:
"Эх, как вернуться в главную ленту? Кто-то еще видит мои фотки спустя неделю паузы в новых алгоритмах? Говорят, что теперь сиси и попы не будут в актуальном... Мне грустно, я люблю красивые женские тела и эстетичные кадры", - отметила Барановская.
Поклонники Аллы также поспешили оставить свои комментарии под ее новым видео:
Также предлагаем еще раз поближе рассмотреть шикарный образ Барановской для вечеринки "Бал цветов".
Алла Барановская в платье цвета фуксии (фото: instagram.com/allabonya)
Напомним, ранее жена Николая Тищенко блеснула точеной фигурой в платье Dolce & Gabbana. Отметим, что ресторатор отпраздновал свой день рождения несколько раз в разных ресторанах.
А до этого Алла Барановская отпраздновала день рождения Николая Тищенко в полупрозрачном наряде.